Aquesta setmana ha finalitzat el periple del mur d’art urbà que s’ha estat pintant durant aquests darrers mesos al carrer Santa Cecília de Blanes, davant del cementiri municipal. D’ençà de les dues sessions que hi havia hagut fins ara, amb diferents joves que han aportat la seva imaginació i expertesa decorant el mur, quedava un darrer tros per completar. Se n’han encarregat alumnes del Taller de Graffitis de la Nau4 Espai Jove, on es fan activitats lúdiques i educatives.

El disseny dels grafitis de cada local va sorgir de les pròpies idees aportades per les associacions de veïns, els joves i qui s'ha encarregat d'impartir el taller, Àlex Gómez. Amb anterioritat, Nau4 Espai Jove ja ha acollit dues experiències relacionades amb aquesta expressió de l'art urbà. La primera va ser precisament per donar identitat a l'espai, pintant la seva persiana que dona la benvinguda, al polígon industrial.