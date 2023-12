Un home va calar foc a casa seva a Blanes, va fugir i al cap d'unes hores es va presentar a la comissaria de la Policia Municipal de Girona i es va entregar. Va demanar que l'arrestessin pel que havia fet i així van procedir.

L'home va declarar-se culpable d'un foc que sortosament no va causar ferits, ja que tampoc hi havia ningú a la casa del barri de Valldolig quan s'hi va declarar el foc.

Els fets van succeir pocs minuts després de les tres del migdia de dijous en una casa unifamiliar d'aquest barri de Blanes. Un testimoni va informar al 112 que havia vist estacionar prop de la casa un turisme del qual va baixar algú i que, poc després, havia començat l’incendi.

Arran del foc, es van mobilitzar tres patrulles de la Policia Local de Blanes, dos dels Mossos d’Esquadra, dues unitats del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) i tres dotacions dels Bombers.

L'incendi es va iniciar a la planta baixa de la casa unifamiliar, i els Bombers el van poder extingir ràpidament. Després es van precintar els dos accessos que té l’immoble, a la planta baixa com al primer pis. El motiu del precinte va ser la gran quantitat de monòxid de carboni.

En el moment del succés sortosament no hi havia ningú a la casa, de manera que no va ser necessari desallotjar-la. Posteriorment, la policia va intentar localitzar al propietari i va començar a investigar de qui era el turisme que es va aturar prop de l’edifici poc abans que comencés l’incendi.

En aquest darrer sentit, van comprovar que el propietari del vehicle és el mateix amo de l’immoble i que havia sortit de Blanes en direcció a Tordera circulant per la GI-600, informa l'ajuntament en un comunicat.

Al cap de tres hores s'entrega

Gairebé tres hores més tard, quan faltaven pocs minuts per les sis de la tarda, la Policia Municipal de Girona va informar que s’havia presentat a les seves dependències un veí de Blanes que afirmava ser el propietari de la casa incendiada. L’home va demanar al cos de seguretat gironí que el detinguessin, perquè era el culpable d’haver originat el foc. Per tot això va quedar arrestat per un delicte d'incendi i els Mossos d'Esquadra de Blanes de la seva banda investiguen el succés i els motius que van portar l'home a incendiar la casa.