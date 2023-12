Els quatre regidors d'Independents de la Selva han abandonat el govern municipal de Santa Coloma de Farners en el plenari d'aquest dilluns. El portaveu de la formació, Pep Prat, ha assegurat que sortien per "motius de confiança" amb la formació guanyadora de les eleccions, Junts. Prat ha assegurat que "l'ajuntament està desemparant alguns serveis" i critica la manca d'acció social. Amb la sortida d'IdS, Junts mantindrà el govern local en minoria amb els cinc regidors que va obtenir en les eleccions del maig. Mig any després d'entrar al govern, la formació selvatana ha anunciat que prefereix seguir el mandat des de l'oposició i no des del govern. Malgrat tot, els independents han sortit donant suport als pressupostos municipals del 2024 per "responsabilitat política".