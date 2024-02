«És d’aquelles campanyes que ens cohesionen com a poble. Aquí hi pots veure agents fent entrepans, cafès, venent marxandatge i, en definitiva, involucrant-se amb la gent. Hem trencat barreres i tòpics amb la policia.» Així és com defineix Sergi Mir, primer tinent d’alcalde de l’Ajuntament de Caldes de Malavella, la Marxa pels Valents, una acció promoguda per la Policia Local del municipi, dins la iniciativa ‘Escuts solidaris’ i que enguany ha arribat a la seva 6a edició. I és que els prop de 1.300 participants inscrits eren conscients només fent un cop d’ull que aquesta no és una marxa més. Tots els beneficis es destinen a la unitat de recerca pel càncer infantil de l’Hospital Sant Joan de Déu.

Els Gegantons de Caldes, amb la Malavella i en Suc de Bruc com a gegants representants, donaven la benvinguda a la diada solidària per excel·lència del municipi selvatà. A partir d’aquí, el bon ambient i les ganes de col·laborar han estat els ingredients principals dels participants que podien escollir un recorregut amb diverses variants: una ruta de 7 o 10 km a peu i un circuit de BTT de 10 o 30 km pels boscos i racons del poble. Un cop acabada la Marxa, el ritme continuava: amb una classe de zumba per a tots els assistents i, finalment, amb un acte de reconeixement de tres infants usuaris de l’Hospital Sant Joan de Déu presents a l’acte.

Des de l’Ajuntament valoren aquesta iniciativa com un èxit any rere any, perquè hi participa moltíssima gent de maneres molt diferents: a banda dels corredors, un gran nombre hi col·labora amb un dorsal solidari ajudant a recaptar fons. També compten amb una gran multitud d’entitats o persones a nivell particular que venen i ajuden, durant tot el matí i de forma incansable, a muntar l’itinerari pels boscos de Caldes, a fer els entrepans, les botifarres, les carpes i tot el que és necessari per poder celebrar la Marxa.

Una de les particularitats d’aquesta causa solidària és que està promoguda per la Policia Local. Segons Mir, això té un valor afegit, ja que «el cos policial a vegades es veu com els que posen les multes, els que t’aturen o els que miren si portes els papers. Realment, però, tenen una vessant molt social i es nota en actes com aquest, perquè estan al servei de les persones. En Xavier Muñoz -organitzador des dels seus inicis i sotsinspector en cap de la Policia Local de Caldes de Malavella- ha fet que la gent vegi la policia amb uns altres ulls.»

Solidaritat creixent

«Vam començar el 2017 i, a dia d’avui, hi han 169 cossos de Policia Locals adherits a la campanya dels escuts solidaris.» Xavier Muñoz explica amb emoció que «la policia està molt implicada amb el poble, però el poble també està molt implicat amb la policia. Si ens parem a mirar-ho, més el 80% dels inscrits avui són de Caldes de Malavella. Sentim que el poble ens fa costat a i està sempre amb nosaltres.»

De fet, el sotsinspector en cap va ser-ne un dels primers promotors: «En la primera edició vam fer una tallada de cabells dins dels actes de ‘La Fira de l’Aigua’. Va ser un èxit i vam recaptar més de 1.000 euros. Després d’aquest acte, ens va quedar una sensació molt bona i vaig parlar amb dos caps de Policia d’altres municipis, amb l’objectiu de no deixar-ho aquí. Després ens va venir la idea de la campanya ‘Escuts solidaris’. Ho vam presentar a Sant Joan de Déu i ho vam tirar endavant.»