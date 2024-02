El Centre Cultural Els Padrets va acollir aquest passat divendres la presentació d'un nou servei que es posarà en marxa aquesta setmana dins el projecte 'Treball als Barris' adreçat a les persones residents als veïnats de Sa Massaneda i S'Auguer. Es tracta d'un programa d'acompanyament a la gent gran per a majors de 65 anys, que es posa en marxa aquesta setmana, a partir del divendres 1 de març, i s'allargarà fins el proper octubre d'aquest any.

Es gestiona des del departament de Promoció de la Ciutat amb el suport del departament d'Acció Social. Es va encarregar de donar la benvinguda a l'acte del passat divendres el tinent d'alcalde de Promoció de la Ciutat, Turisme, Comerç i Empresa, Joan Felip. El van acompanyar la tinenta d'alcalde d'Acció Social, Glòria Agudo; el tinent d'alcalde de la Gent Gran, Mario Ros; i la regidora de Participació Ciutadana, Estefania Romero.

Programa d'Acompanyament a la Gent Gran

Aquesta és la primera vegada que es posa en marxa aquest programa a Blanes, i l'equip d'acompanyament està format per una dinamitzadora i quatre auxiliars d'acompanyament, tots cinc contractats per l'Ajuntament de Blanes. Seguint amb la normativa del projecte marc 'Treball als Barris', les quatre persones que faran d'auxiliars d'acompanyament estaven a l'atur, i són residents dels dos barris on s'hi estarà actuant.

El nou programa s'ha marcat la fita de poder facilitar un servei d'acompanyament, tant individual com de grups, per donar suport i atenció fora del domicili. Des de l'ajuntament expliquen que es tracta de promoure la socialització, les activitats comunitàries i el coneixement dels recursos disponibles a la ciutat adreçats a aquest col·lectiu. Això es vol aconseguir mitjançant la participació en accions i activitats d'interès social, cultura, educatiu, esportiu i de lleure fomentant la implicació amb l'entorn sociocomunitari del territori.

També es desenvoluparà i donarà suport en les activitats diàries, potenciant la pro activitat, la xarxa social-comunitària i l'autonomia de les persones que hi participaran. D'altra banda, formant part del programa, es dissenyaran activitats pròpies sense cot pels assistents, i es fomentarà la participació en activitats que s'organitzaran a través d'altres departaments de l'Ajuntament de Blanes: la Biblioteca Comarcal, l'Arxiu Municipal, Acció Social, Esports, etc.

D'altra banda, també es comptarà amb les activitats que tenen lloc i s'impulsen als Casals i Centres Cívics Comunitaris, l'Equip de Benestar Social, el Departament de Salut, així com entitats del tercer sector i altres entitats i institucions que hi ha al municipi. Per ampliar la informació i facilitar la inscripció de les persones que estiguin interessades, l'equip atén tots els dimecres des de les deu del matí fins a les dotze del migdia a l'espai de l'Associació de Veïns de Sa Massaneda, al Carrer Sant Joan, 24.

L'acció està subvencionada pel Servei Públic d'Ocupació de Catalunya en el marc del Programa de Suport als Territoris amb majors necessitats de reequilibri territorial i social: Projecte Treball als Barris. Val a dir que aquest projecte s'està duent a terme de manera ininterrompuda des del Departament de Promoció de la Ciutat de l'Ajuntament de Blanes des de l'any 2018.