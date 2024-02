El grup d’Independents de la Selva ha entrat a la junta de la formació d’àmbit estatal Municipalistes, amb l’exalcaldessa de Tossa de Mar, Gisela Saladich, com a membre de l’executiva de la formació. Durant el cap de setmana es va celebrar una convenció a Madrid on es van programar tres taules rodones que van servir de plataforma per intercanviar idees i trobar estratègies conjuntes.

El president d’Independents de la Selva, Pere Garriga, va indicar la necessitat de modificar la legislació pel que fa al finançament municipal i va celebrar poder trobar-se en un mateix espai les llistes municipalistes per sentar les bases del que ha de ser la col·laboració entre tots amb el clar objectiu de millorar el món municipalista ja sigui les lleis o els finançaments entre altres. La suma dels projectes municipalistes estatals tenen per objectiu crear coalicions electorals a on sigui possible de cara al 2027 per aconseguir representació al major nombre de diputacions provincials i representacions supralocals com ara els consells comarcals. La futura confederació municipalista aspira a representar més de 1500 càrrecs electes independents, distribuïts en més de 300 grups polítics diferents.