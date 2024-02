A judici un jardiner acusat d'abusar d'una turista a Lloret de Mar

L'Audiència de Girona ha jutjat un jardiner acusat d'abusar sexualment d'una turista a Lloret de Mar l'agost de 2020. Els fets pels quals es jutja el processat, que està en presó provisional, van tenir lloc cap a les nou del matí del 10 d'agost en un apartament turístic del municipi. Segons ha relatat la víctima, havien vingut de vacances amb un grup d'amics i la parella. Durant la nit havien sortit de festa, i va anar a dormir en una de les habitacions amb la seva parella, quan de sobte la va despertar un dolor fort entre les cames. Va obrir els ulls i va veure una silueta d'un home vestit amb roba de feina mig ajupit en un racó del llit, que marxava cap a la porta que donava a l'exterior de l'habitatge. La dona va entendre que el dolor que sentia era a causa d'una penetració, i va preguntar-li a la seva parella si l'havia tocat, i aquest va negar-li, dient que havia estat dormint. Tot i que en aquell moment van buscar el responsable de l'agressió no van aconseguir trobar-lo.

L'habitació on dormia la víctima tenia una porta d'accés amb l'exterior. L'acusat feia unes dues setmanes que treballava de jardiner a l'apartament, i no tenia permís per accedir a l'interior. Va tornar a l'habitatge dos dies després, quan encara hi havia el grup de la víctima, i quan el van veure a fora van avisar la policia i van dir-li que no podia marxar. Va ser detingut pels Mossos d'Esquadra. Unes càmeres de seguretat d'una casa pròxima van detectar el dia dels fets diverses entrades i sortides de l'acusat dins l'apartament. Tenint en compte la descripció de la víctima i de la resta de persones del grup, que l'havien vist fent tasques de manteniment durant la seva estada amb la mateixa roba de feina que el dia de l'incident, van identificar-lo com a presumpte autor dels fets. En canvi, l'examen ginecològic que li van fer va descartar que tingués cap lesió vaginal. Els pèrits han dit que no sempre que hi ha una penetració s'objectiven lesions. L'acusat ha estat en presó provisional i ha vingut a judici escortat pels Mossos.

Va entrar per vomitar

El processat ha dit que feia unes setmanes que feia tasques de manteniment en aquell apartament, i que aquell dia va arribar al matí i va veure que tenien ampolles d'alcohol a les escombraries, fet que li va provocar ganes de vomitar, i per això va entrar dins l'habitatge diverses vegades, unes "quatre o cinc". La primera estança que hi ha al costat de la porta és el lavabo, i és on ha assegurat que va anar, negant que hagués entrat dins l'habitació de la víctima.

L'home s'enfronta a 7 anys de presó per un delicte d'abusos sexuals amb penetració i un delicte de violació de domicili. En cas de condemna, també fa front a l'expulsió durant deu anys quan compleixi tres quartes parts de la pena imposada. Per la seva banda, la defensa demana que se l'absolgui.