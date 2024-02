L’ajuntament de Blanes portarà els pressupostos 2024 al ple de demà per a la seva aprovació inicial. La sessió inclou 21 punts a l’ordre del dia, entre ells la renúncia de la regidora de Blanes En Comú Podem (BECP) Sònia Antequera, que deixa el càrrec «per motius personals i professional», segons informen des del consorci.

Els cinc primers punts del ple informaran i donaran compte de diverses resolucions, així com l’aprovació de l’anterior ple celebrat el mes de gener. Després, justament el primer tema de debat seran els pressupostos, seguits per l’aprovació del conveni de delegació de competències amb el Consell Comarcal de la Selva per a la prevenció d’incendis forestals.

Abans d’arribar als set darrers punts de l’ordre del dia, tindrà lloc la renúncia de la regidora Sònia Antequera. Després, es debatran cinc mocions presentades per diversos grups municipals. La primera moció, realitzada per BECP i CCOO, demana l’adhesió a la ILP per a la proposició de Llei de garanties de finançament del sistema educatiu català.

Les dues següents són exclusivament de BECP, en suport al 8M i sobre la salut mental. A més, VOX ha presentat una proposta per denunciar les conseqüències que ha tingut el Pacte Verd Europeu i en defensa del sector primari a l’estat. Finalment, les formacions de la CUP i ERC han presentat una moció per donar suport a la mobilització de la pagesia i en defensa dels drets de les treballadores davant la crisi del sector agrari i la necessitat de polítiques per a la sobirania alimentària.

El PP vota en contra

El portaveu del Partit Popular a Blanes, Pere Robert, ha anunciat avui que la seva formació votarà en contra del pressupost de Blanes «perquè és impossible que es puguin contractar 40 funcionaris de cop». A més, lamenta que «no hi ha prevista ni una sola campanya de pavimentació important de carrers a Blanes».