L'Ajuntament de Blanes ha aprovat inicialment l'ordenança reguladora de l'ús d'aigua en sequera amb el suport de tots els grups municipals excepte la CUP, que s'ha abstingut. El document tipifica diverses infraccions que poden arribar als 3.000 euros. Les més lleus en poden enfilar fins als 750 euros, les greus van dels 751 als 1.500 i les més greus dels 1.501 als 3.000. Entre les infraccions, hi ha omplir o reomplir piscines, regar jardins o zones verdes, mantenir fonts ornamentals o elements lúdics d'aigua, o bé el consum excessiu en cas d'estar limitat per a ús domèstic, entre d'altres.

D’altra banda, l'ordenança inclou un annex amb la limitació del consum domèstic en estat d'emergència, a partir dels quals tindran consideració de "consum excessiu".

A Blanes la mitjana de consum de la població empadronada per habitatge és de 2'5, per això els consums mitjans seran els següents: en Emergència I, els consums excessius mitjans per habitatge seran de 117 litres per habitant i dia x 2,5 habitant/habitatge: 292,5 l/habitatge i dia. En Emergència II, seran 108 litres per habitant i dia x 2,5 habitant/habitatge: 270 l/habitatge i dia. I finalment al nivell d'Emergència III són de 99 litres per habitant i dia x 2,5 habitant/habitatge: 220 l/habitant i dia.

Mentre no es disposi de comptadors amb telemesura, els consums excessius mitjans per habitatge correspondran al període de facturació de dos mesos.

Llum verda als pressupostos de 62,5 milions

El ple també va aprovar els pressupostos per aquest 2024 que s'enfilen fins als 62,5 milions d'euros, 10 milions més que el 2023. La proposta va comptar amb els suport de l'equip de govern –PSC, JxB, Grup Blanes i Blanes SI-, l'abstenció d'ERC i BECP i els vots en contra del PP, VOX i la CUP.

Els comptes destinaran 3,3 milions a inversions, Entre elles, la campanya d’asfaltat, la creació d'habitatges socials, la climatització de les escoles bressol i diverses millores d'infraestructures esportives.

D'altra banda, al ple la regidora de BECP Sònia Antequera va renunciar oficialment al seu càrrec per motius personals i professionals, com havia anunciat fa uns dies.