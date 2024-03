Els Mossos d'Esquadra han detingut a Sant Hilari Sacalm un estafador del frau del "fill en problemes" o del "fals fill" que va aconseguir 2.850 euros de benefici. Va enredar una dona de Lleida i aquest dijous se'l va arrestar i els Mossos mantenen la investigació oberta i no descarten que hi hagi més implicats en els fets.

L'arrestat és un jove de 21 anys que està acusat de ser el presumpte autor d'un delicte d'estafa.

La detenció és el resultat d'una investigació, iniciada el passat dia 24 de febrer de l'any passat, després de rebre una denúncia per un delicte d'estafa a la comissaria de Lleida. En aquest cas l'estafador va utilitzar WhatsApp per fer-se passar per la filla de la víctima dient que tenia el seu telèfon mòbil trencat, que es trobava amb problemes greus i necessitava una transferència bancària urgent de 2.850 euros a un compte bancari que li va facilitar.

La mare, davant de la urgència i que no podia contactar amb la seva filla al viure a l'estranger, va fer la transferència i va ser després, quan finalment va poder parlar amb ella, que es va adonar de l'engany.

Davant d'aquests fets la Unitat d'Investigació de Lleida va iniciar una investigació que va permetre identificar el presumpte autor dels fets. Aquest dijous al matí els investigadors van localitzar i detenir, al carrer de la Font Vella de Sant Hilari i Sacalm, el presumpte autor dels fets per un delicte d'estafa. La investigació continua oberta i no es descarta que hi hagi més implicats en els fets.

Consells

Des dels Mossos d'Esquadra recorden és important parlar amb el familiar o conegut que demana els diners abans de fer cap transferència i, en cas de no poder fer-ho, no fer cap transacció econòmica.

Aquest cas es tracta de la modalitat d'estafa coneguda com la del "fals fill" via WhatsApp o el "fill amb problemes" on les víctimes reben un missatge des d'un telèfon desconegut on suposadament el fill o amic, amb diverses excuses, demana diners per un suposat problema greu i urgent. Els estafadors envien massivament missatges i, en aquest cas, van contactar amb una víctima que tenia dificultats per contactar amb la seva filla, fet que va facilitar l'estafa. Si els estafadors aconsegueixen la suplantació d'un compte de WhatsApp llavors poden personalitzar els missatges amb noms concrets per donar més veracitat a l'estafa. En aquest cas, a més, les possibles víctimes reben el missatge d'una persona coneguda.

La policia ressalta que per evitar ser víctimes d'aquesta estafa, cal sempre contactar mitjançant trucada o directament amb la persona que suposadament ens demana els diners.