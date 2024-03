El Tribunal Suprem ha confirmat la rebaixa de 2,5 anys de presó d’una condemna contra un home que va violar una menor d’edat amb l'ajuda d'un segon implicat a Lloret de Mar el 2011. La condemna inicial la va imposar l’Audiència de Girona el 2013 i era de 13 anys i mig de presó, però la posada en marxa de la Llei només sí és sí va fer que el mateix òrgan revisés la resolució judicial a petició de la defensa.

La secció tercera, tribunal que va imposar la sentència, va ajustar la pena fins als 11 anys seguint el criteri marcat per la llei i que en aquest cas beneficiava el condemnat. La fiscalia va interposar un recurs al Tribunal Suprem, que aquest ha rebutjat, i ha confirmat íntegrament la nova pena.

Els fets van tenir lloc cap a les cinc de la matinada de l’1 d’octubre de 2011 a Lloret. La víctima, una turista britànica de 17 anys, estava a la porta d’una discoteca del municipi, quan dos homes de 23 i 24 anys van apropar-se-li, i aprofitant-se que anava beguda van endur-se-la cap a la platja, darrere unes tumbones apilades. Un d’ells va col·locar-se damunt d’ella, va abaixar-li la roba anterior i va violar-la, mentre l’altre processat estava agenollat al costat i ajudava l’altre home a anul·lar la resistència de la víctima i intentava que ella li fes una fel·lació.

L’acció delictiva es va veure interrompuda perquè una patrulla d’agents dels Mossos d’Esquadra va acudir per ajudar la víctima gràcies a l’alerta d’un ciutadà que havia vist com els acusats s’enduien la noia per la força cap a la platja. Els agents van enganxar els acusats in fraganti, el testimoni dels quals va ser essencial perquè el 2013 l’Audiència condemnés el principal autor a 13 anys i mig de presó per un delicte d’agressió sexual amb l’agreujant d’actuació conjunta de dues o més persones. El segon processat va ser condemnat a 9 anys per intent d’agressió. En la sentència, es va donar credibilitat a la declaració dels agents per damunt de les proves fetes a la víctima, que no van trobar ADN dels acusats, un fet que no implica que no s’hagués produït la penetració.

Penes més baixes per violació

La nova llei de llibertats sexuals, batejada com la Llei «només sí és sí» va replantejar les penes de presó per l’eliminació del delicte d’abusos sexuals. Pel tipus de delicte pel qual va ser condemnat el principal acusat les penes van passar de ser de 12 a 15 anys de presó, segons l’antiga llei, a ser de 7 a 15. En la seva revisió de condemna, la secció tercera fixa la nova pena al punt màxim de la franja inferior -va dels 7 als 11 anys-, tal com ja va fer amb la legislació anterior. El tribunal justifica la revisió donada la inexistència d’una disposició transitòria que servís de regulació a l’hora d’aplicar rebaixes. Existint la possibilitat de beneficiar el condemnat amb penes inferiors, la secció tercera apel·la a la Constitució i al Codi Penal per dur a terme la revisió. Tot i la rebaixa de pena, l’Audiència imposa al principal acusat dues penes accessòries que contempla la nova llei contra la violència sexual: en primer lloc, prohibeix que pugui treballar durant 18 anys i mig en qualsevol feina que impliqués menors d’edat, i a més li retira la pàtria potestat durant quatre anys.

El Tribunal Suprem ha avalat l’argumentació de l’Audiència, i rebutja la tesi de la fiscalia, que va recórrer indicant que no s’havia tingut en compte el principi de proporcionalitat. La sentència del Suprem ja no es pot recórrer i és ferma.

La polèmica reforma de la llei de llibertats sexuals ha comportat la revisió i posterior rebaixa de fins a 9 sentències a la província de Girona. Segons les últimes dades del Consell General del Poder Judicial, l’Audiència ha fet 13 revisions de sentències fermes, i en dos casos la rebaixa ha comportat la sortida de presó de 2 condemnats. Girona és la província catalana on s’han fet menys revisions.