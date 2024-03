L’Ajuntament de Blanes ha celebrat avui al migdia un sentit i emotiu homenatge a Maria Dolors Oms, la primera –i, de moment, única- alcaldessa de l’actual època democràtica que ha tingut el consistori blanenc. La celebració ha donat compliment a una proposta debatuda al ple del maig de l’any passat, on es va aprovar per unanimitat que la Sala de Plens passés a nomenar-se Maria Dolors Oms i Bassols.

L’homenatge d’avui s’ha encetat precisament amb la inauguració de la placa commemorativa instal·lada aquesta setmana just a l’entrada del recinte. L’alcalde de Blanes, Jordi Hernández; l’exalcalde i amic de Maria Dolors Oms, Miquel Lupiáñez; el president d’honor de la Fundació Aspronis, Robert Pujol; i la germana de la homenatjada, Mercè Oms, han estat els encarregats de descobrir la placa.

La placa commemorativa inclou una frase que s’ha extret del pregó que va pronunciar l’any 2016, amb motiu de la Festa Major de Santa Anna. Una cita que s’ha triat perquè defineix molt bé la seva manera de pensar i els seus dos principals camps d’actuació a l’Ajuntament de Blanes i a la Fundació Aspronis: “La política no és sinònim de poder. La política és, únicament i exclusiva, voluntat de servei”

Tot seguit l’acte de reconeixement s’ha traslladat a la Sala de Plens Maria Dolors Oms, on hi ha hagut un Acte Institucional. La primera alcaldessa de Blanes va morir el 22 de febrer de l’any passat, i a l’hora d’escollir una data per retre-li homenatge, s’ha triat una de propera a l’aniversari del seu traspàs, donant compliment a l’acord pres en aquesta mateixa sala. Durant tot l’acte s’han pogut veure projectades diverses instantànies de la homenatjada presidint la sala, procedents de la donació que ha fet la família a l’Arxiu Municipal de Blanes (AMBL).

Una dona amb empenta que va destacar en el món polític i assistencial

Per recordar la poderosa empremta que va deixar com alcaldessa, però també en la la seva faceta més assistencial, sense deixar tampoc el seu vessant més humà, com a persona, s’ha comptat amb diverses aportacions. En primer lloc s’ha encarregat de donar la benvinguda al nombrós públic que omplia la sala que ara duu el seu nom l’alcalde de Blanes, Jordi Hernández.

El batlle ha recordat el ferm caràcter de la homenatjada, i la important tasca de desenvolupament que va fer per Blanes: la Maria Dolors era temuda per alguns per la rotunditat amb què s’expressava a voltes, però crec que aquesta fermesa és la que defineix millor com va encarar les seves responsabilitats: posant-hi passió. I és que, lamentablement, encara avui dia quan una dona es mostra ferma i defensa amb rotunditat les seves idees se la titlla de dictatorial, però si ho fa un home en canvi se l’admira per les seves dots de comandament. Aquesta fermesa és la que li va permetre poder endegar tants projectes i defensar Blanes allí on fes falta i davant de qui convingués”.

Tot seguit ha pres la paraula l’ex alcalde de Blanes i amic personal de Maria Dolors Oms, Miquel Lupiáñez, qui s’ha centrat en la faceta més institucional, incidint en el seu paper al front de l’Ajuntament de Blanes des de la perspectiva d’algú que uns anys més tard la va succeir en aquest càrrec. També ha recordat que va ser precisament l’admiració que sentia per ella el què el va empènyer a entrar en el món de la política, quan ell tenia tot just 20 anys.

Per la seva banda Robert Pujol, president d’honor de la Fundació Aspronis, que atén i treballa en la inserció laboral de persones amb discapacitat intel·lectual, ha centrat la seva intervenció en les vivències que van compartir plegats ell i Maria Dolors Oms durant 22 anys a l’entitat. Ell ocupava la vicepresidència de l’entitat que encapçalava ella després de deixar la política activa, però tots dos ja es coneixien des de la infantesa, i en tot cas durant tota la vida van col·laborar plegats.

La germana de l'homenatjada tanca l’acte

Per últim, ha intervingut la germana de la homenatjada, Mercè Oms, qui ha agraït en nom de tota la família l’acte institucional que ha tingut lloc avui. Visiblement emocionada, ha recordat que va ser una dona pionera, de fort caràcter i amb una gran vocació de servei, que va saber envoltar-se de bons assessors. En aquest sentit, ha citat una frase de la seva germana: “Amb un bon company al costat, cap camí és massa llarg, ni cap feina carregosa”.

Mercè Oms també ha sabut reblar amb una gran frase pròpia que defineix molt bé la personalitat de Maria Dolors Oms: “Ella no feia les coses per ser feliç, era feliç perquè feia coses”. Per últim, s’ha referit a la frase de la seva germana que s’ha gravat a la placa d’homenatge que dóna nom a la Sala de Plens: “Jo i tota la família desitgem que les seves paraules gravades a la placa no siguin tan sols un record, sinó una realitat en el nostre estimat país”.

Jordi Hernández li ha lliurat a Mercè Oms un ram de flors en agraïment a la seva emocionada intervenció. L’acte institucional d’aquest dissabte ha comptat amb la participació de la seva família, així com d’un gran nombre de persones vinculades amb la homenatjada, així com al món polític.

A banda dels exalcaldes de Blanes Fèlix Bota, Ramon Ramos, Josep Trias, Miquel Lupiáñez, Mario Ros i Àngel Canosa, també han assistit regidors i regidores de l’actual mandat, així com el diputat al Parlament de Catalunya i primer secretari de la Federació del PSC a comarques gironines, Marc Lamuà. Els qui tampoc no han faltat han estat alguns dels regidors que van compartir amb ella els tres mandats que va encapçalar, així com representants de la Fundació Aspronis, amics personals o, senzillament, tothom que també ha volgut retre-li homenatge assistint a l’acte.