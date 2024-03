Denuncien que els treballadors dels menjadors d’Arbúcies i Sant Hilari no han cobrat

Els treballadors dels menjadors escolars d’Arbúcies i Sant Hilari Sacalm no han cobrat les nòmines de febrer. L’empresa Catering Arcasa SL, l’encarregada en un primer moment d’oferir aquest servei, es troba en concurs de creditors; una situació en la qual va entrar pocs dies després de ser adjudicada pel Consell Comarcal de la Selva el mes de juliol de l’any passat: «Tots els tràmits que havíem de fer sobre la solvència de l’empresa, ja els vam demanar i els vam presentar correctament, però, pocs dies després de l’adjudicació van entrar en concurs de creditors i no ens ho van comunicar», explica el gerent del Consell Comarcal de la Selva, Jordi Solà.

La companyia 7 i Tria, l’encarregada del servei l’any passat, és la que ho prestarà a partir d’ara amb els treballadors afectats pel concurs de creditors. «Un cop ens assabentem que l’administrador concursal està en tràmits de liquidar l’empresa ens comencem a moure per assegurar que no hi hagi cap dia sense menjar a les escoles», diu Solà.

Els afectats ja han posat el cas en mans de la justícia. El seu advocat, Quim Toboso, assegura que «el tema ja està al Jutjat Mercantil de Barcelona» i que «ara estem en mans de si el jutge decideix que es pagarà tot el que es deu o no». A més, Toboso afirma que els treballadors es senten «desemparats», ja que l’empresa no els hi ha comunicat res: «És com si aquesta empresa hagués desaparegut», diu l’advocat.

D’altra banda, els consorcis de Sant Hilari i d’Arbúcies van demanar ahir que el Consell Comarcal «aclareixi el procés en l’adjudicació de l’empresa de servei de menjador escolar» i el regidor d’Educació d’Arbúcies, Jaume Salmeron, va demanar que «el Consell Comarcal acompanyi i assessori els treballadors».