Un tràiler ha bolcat aquest matí quan circulava per la C-35 al seu pas per Maçanet de la Selva.

L'accident de trànsit ha tingut lloc poc després de dos quarts de nou del matí a l'altura del quilòmetre 75 d'aquesta via que en aquesta zona compta amb corbes i és molt estreta.

Per causes que es desconeixen, el vehicle pesant ha acabat patint una sortida de via precisament en una de les corbes i ha quedat mig bolcat.

A la zona s'han desplaçat els Mossos d'Esquadra de Trànsit, els Bombers i el SEM.

El xofer ha resultat il·lès del sinistre mentre que els Bombers, que han desplaçat tres dotacions a la zona, han ajudat a estabilitzar la càrrega i han pogut recollir la documentació de l'interior.

Aquest accident de trànsit provoca el tall de la carretera C-35. Els Mossos desvien el trànsit per vies alternatives.