Tot a punt per al Via Crucis Vivent de Sant Hilari Sacalm

L’Associació del Via Crucis Vivent ja ho té tot a punt per tornar a posar en escena la processó de Sant Hilari Sacalm. Amb més de tres-cents anys d’història, passant de generació en generació, armats i tots els personatges que intervenen en aquesta representació religiosa i cultural pretenen que visitants i locals revisquin l’emoció d’un espectacle itinerant pels carrers i places del poble. El Via Crucis Vivent és Creu de Sant Jordi i element festiu patrimonial d’interès nacional.

Una representació d’armats del Via Crucis es va veure el diumenge 3 de març a la trobada que van organitzar els Manaies de Banyoles. Van desfilar per la capital del Pla de l’Estany amb més de mil armats d’arreu de Catalunya.

El dijous 28 de març la desfilada d’honor visitarà la residència de gent gran, com ja s’ha convertit en tradició, i l’endemà, Divendres Sant, es viurà el Via Crucis Vivent a partir de les nou del vespre des dels Jardins de Can Rovira, escenificant l’hort de Getsemaní, fins a una de les escenes més espectaculars, la crucifixió final, als afores del poble al costat de la zona esportiva.

Durant tota la setmana, del 25 al 31 de març, la regidoria de Turisme de l’Ajuntament de Sant Hilari organitza activitats per a totes les edats. Hi haurà un taller infantil d’escuts i espases, un altre de titelles de dit, espectacles familiars, el photocall “Vesteix-te del Via Crucis”, la ruta dels Ous de Pasqua i un concert d’Ariadna Vieyra.

Com cada any, es farà el Concurs de Pintura Ràpida, que ja ha arribat a la 27a edició i sempre reuneix desenes de pintors. També hi haurà una fira artesanal, atraccions, rutes guiades, exposicions i una sessió de discjòqueis després del Via Crucis a càrrec de la Comissió Jove de Sant Hilari.