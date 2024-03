Registrat un petit terratrèmol amb epicentre a Vidreres

Petit terratrèmol aquest divendres de matinada a la comarca de la Selva.

S'ha produït cap a dos quarts de dues de la matinada i el seu epicentre s'ha situat a Vidreres, concretament, entre les urbanitzacions de Torrefortuna i Aiguaviva Park.

L'epicentre del terratrèmol de Vidreres / Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya

Segons l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya ha tingut una magnitud de 2,3. Un sisme que probablement ha pogut ser percebut per la població que viu a prop de l'epicentre. En tot cas, no hi ha hagut danys. Aquest sisme ha tingut una rèplica d'1,6 aquest matí pels volts de les nou, segons l'Institut Geogràfic Espanyol.

La comarca de la Selva és una de les que té una alta activitat sísmica i no és d'estranyar que hi hagi petits terratrèmols.

Des del mes de gener, hi ha hagut quatre terratrèmols de magnitud superior als 2,2 a les comarques de Girona. El dia 3 de març se'n va registrar un de magnitud 2,4 al Baix Empordà, a la zona de Sant Feliu de Guíxols.