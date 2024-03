Apareix un cadàver en molt avançat estat de descomposició en aigües de Blanes

La Guàrdia Civil investiga l’aparició del cadàver en aigües de la platja de s’Abanell de Blanes aquest dimecres a la tarda. Es tracta del cos d’un home que es trobava en un estat molt avançat de descomposició i que va aparèixer surant a la zona del final d’aquesta platja, on hi ha els càmpings.

Va ser precisament un responsable d’un d’aquests establiments que va avisar cap a quarts de dues de la tarda que havia vist com unes sabates i un embalum que surava a l’aigua. Aquest fet va activar la Policia Local de Blanes que va confirmar que es tractava del cos sense vida d’una persona. Aquest, però estava molt desfigurat i que semblava que feia molts dies que era a dins de l’aigua. Arran de la troballa, també es van activar els Mossos d’Esquadra i la Guàrdia Civil.

Es va extreure el cadàver de dins de l’aigua i la Guàrdia Civil es va fer càrrec de la investigació.

L’autòpsia no ha permès concloure les causes de la mort, però el cos no presenta signes de violència. La identificació del cadàver a causa del molt avançat estat de descomposició s’haurà de fer a través de proves d’ADN. Tampoc està

Es dona el cas que el mateix dimecres es va trobar documentació que podria ser del cadàver a la mateixa zona. En cas de confirmar-se que es tracta de l’home de la documentació, el cadàver correspondria a un desaparegut d’uns 50 anys que de qui no se’n sabia res des de finals de febrer a la zona de Granollers.

