Representants de la Generalitat i del Govern visiten el passeig de Lloret afectat per la borrasca

Representants dels òrgans competents de la Generalitat de Catalunya i del govern espanyol van visitar el passat divendres el passeig de Fenals de Lloret de Mar afectat per la borrasca Monica per buscar una solució.

L’alcalde de Lloret de Mar, Adrià Lamelas; el primer tinent d’alcalde, Jordi Martínez; la regidora de Platges, Marina Nicolàs i el regidor de Manteniment, Joan Escalona, amb diferents tècnics de l’Ajuntament, varen assistir a la visita del subdirector general de Coordinació d’Actuacions al Litoral, Entorns Rurals i Muntanya de la Generalitat de Catalunya, Francesc Xavier Berga, i el Cap del servei de Costes de Girona, José Luis Tostado, també amb els respectius equips tècnics.

El motiu de la visita va ser poder valorar in situ les diferents afectacions i actuacions a realitzar arran dels danys soferts en el temporal de mar del passat cap de setmana del 9 i 10 de març, quan l’onatge de la borrasca va provocar un esvoranc de 90 metres al tram mig del passeig de Fenals que l’ha deixat inutilitzat, sent necessària la prohibició del pas de vianants per motius de seguretat.

L’alcalde del municipi, Adrià Lamelas, va explicar que “vàrem demanar aquesta visita amb màxima urgència donat que el passeig de Fenals és un dels principals atractius turístics de Lloret i hem tingut molt bona resposta de les dues administracions competents.” Per la seva banda, el primer tinent d’alcalde, Jordi Martínez, va recalcar que “tant la Generalitat com el govern espanyol entenen perfectament que estem parlant d’un dels principals recursos turístics del municipi, i que cal actuar amb celeritat atesa la proximitat de l’inici de la temporada estival”.

La petició de l’Ajuntament de Lloret de Mar és que es faci una primera actuació d’urgència que permeti restablir el pas pel tram esfondrat del passeig, així com recuperar els serveis bàsics afectats per tal de permetre el normal funcionament dels serveis de temporada i de la Casa del mar cares a l’inici de la temporada de màxima afluència turística.