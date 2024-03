Vidreres honra Rossend Alemany, víctima de l’Holocaust

Rossend Alemany Peiret va ser assassinat l’any 1941 al camp de concentració de Gusen, Alemanya. Rossend era fill nadiu del municipi selvatà i ara, l’Ajuntament de Vidreres a través del treball d’Emma Llach d’ATRI, empresa especialitzada en patrimoni cultural, arqueologia i història, ha presentat un projecte ampli per recuperar i honrar la memòria de les víctimes de la Guerra Civil Espanyola, l’exili i la repressió que es va viure a casa nostra durant la dictadura franquista.

Rosend Alemany Peiret va néixer a Vidreres l’any 1919. Va refugiar-se, amb només vint anys, al camp de concentració de Barcarès, al Rosselló i el 1940 va ser considerat ‘pròfug’. Després de la seva captura, va ser assassinat la tardor del 1941 a Alemanya.

En reconeixement de la seva memòria, l’Ajuntament de Vidreres instal·larà una pedra de memòria Stolpersteine. Un projecte artístic promogut per Gunter Demnig, que té per objectiu commemorar a les víctimes del nazisme allà on van viure. L’homenatge s’inscriu dins del moviment per a la recuperació de la memòria històrica on s’inclouen l’Associació per a la Recuperació de la Memòria Històrica (ARMH), la Llei de la Memòria Històrica, el COMEBE, el MUME, i la Xarxa d’Espais de Memòria de Catalunya.