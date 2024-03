Els Manaies de Blanes nomenaran una capitana per segon cop en la seva història

L'Associació de Manaies de Blanes ja ho té tot a punt perquè els actes de la Setmana Santa en què participarà repeteixin l'èxit de públic que solen tenir sempre els seus esdeveniments. L'entitat està aquests dies especialment activa, ja que tot just el passat dia tres d'aquest mes de març va desfilar amb més de 2.000 soldats romans d'arreu de Catalunya amb motiu del 75è aniversari del Manípul de Banyoles.

A banda dels actes que protagonitzaran amb motiu de la Setmana Santa 2024 a Blanes, també es preparen per assistir el pròxim mes d'abril en un altre destacat esdeveniment. Es tracta de la celebració que tindrà lloc el 21 d’abril a Roma amb motiu de l’aniversari de la fundació de la ciutat, que va tenir lloc el 21 d’aril de 753 abans de Crist.

La Cerimònia del Canvi de Capità

Abans que arribi aquest esdeveniment, però, als soldats romans blanencs els esperen intenses jornades durant els propers dies. El tret de sortida tindrà lloc la tarda de dijous amb la XXI Cerimònia del Canvi de Capità dels Manaies de Blanes, que començarà sortint a les cinc de la tarda des de l’Ermita de l’Esperança, des d’on faran un recorregut que els durà fins a la zona portuària, tot el recorregut del Passeig de Mar i el Passeig de S’Abanell fins a arribar a la Plaça d’Els Pins.

Des d'allà tornaran en direcció al centre de la ciutat passant per S'Auguer, Plaça Catalunya i Passeig de Dintre i arribaran pels volts de les set de la tarda al lloc on es farà pròpiament la cerimònia. Per segona vegada en la història de l'entitat, es tornarà a nomenar una dona com a capitana, després que la primera vegada va ser l'any 2018.

A banda d'això, en la cerimònia del dijous hi haurà dues novetats: la primera és que al Carrer Ample, a tocar de l'Arc dels Copatrons, s'alçarà un petit escenari on s'hi enfilarà l'altre ingredient nou. Es tracta d'un pregoner que explicarà a tothom què està passant mentre a l'interior del local dels Manaies de Blanes es fa la salutació entre els dos comandaments: el capità sortint i la capitana que passarà a encapçalar la legió.

Enguany el pregoner representa una altra entitat cultural que també és molt prolífica a Blanes i que, igual que els Manaies, sempre sol moure una gran quantitat de gent en les seves sortides. És la Colla Gegantera, representada pel seu cap de colla, Esteve Rams, qui anirà acompanyat precisament pel gegantó Maximià, que a l'hora de la seva confecció es va inspirar en un dels membres dels Manaies de Blanes. Posteriorment, la capitana entrant i el capità sortint saludaran des de l'escenari després de fer el jurament.

A partir d'aquí arribarà la segona part de la tradició que han perpetuat des de fa més de dues dècades. Començaran el Joc del Gat i la Rata, una erràtica desfilada on el nombrós públic que els segueix en aquest recorregut ha de tenir les cames prou àgils i estar atents a la direcció que emprenen, canviant tota l'estona, i no equivocar-se quan giren entre carrer i carrer.

La comitiva dels Manaies de Blanes estarà formada per unes trenta-cinc persones, homes i dones que incorporen els diferents personatges en dos grans grups: els i les soldats i la banda musical. En aquest darrer sentit, enguany estrenen percussió, amb nous tambors i bombos fabricats a mà a València i Saragossa, així com capes noves per lluir durant la desfilada.