Santa Coloma de Farners regala 6.000 airejadors d’aigua per a fomentar l’estalvi d’aigua

L’Ajuntament de Santa Coloma de Farners ha començat una campanya per a promoure l’estalvi d’aigua i l’ús de la factura electrònica. Des del consistori, conjuntament amb Aigües Colomenques, repartiran 6.000 airejadors d’aigua per a reduir el consum d’aigua a les llars.

La campanya que es va iniciar divendres 22 de març, té per objectiu fomentar entre els veïns i veïnes la reducció del consum d’aigua en l’actual situació d’emergència per sequera que es troba el municipi, i, a la vegada, per incitar l’ús de la factura electrònica.

El regidor de Medi Ambient, Jordi Cullell, ha destacat que la campanya vol promoure diferents iniciatives sostenibles que tinguin per objectiu la reducció del consum d’aigua: “Des de l’Ajuntament volem fomentar un ús responsable, amb aquesta primera acció és un pas per ajudar als veïns i veïnes a aconseguir un estalvi en la seva factura i de l’ús de l’aigua”. Cullell ha volgut afegir que els airejadors permeten reduir fins a un 25% el consum.

L’Ajuntament ha informat que tots aquells ciutadans que vulguin el seu airejador d’aigua, poden recollir-lo a les oficines d’aigües colomenques de dimarts a divendres de nou del matí fins a la una del migdia. Aquells que encara no estiguin donats d’alta a la factura electrònica, ho podran fer en aquell moment i se’ls obsequiarà amb l’airejador.