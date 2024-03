Arbúcies desnona els últims ocupes del carrer Matagalls

El passat mes de febrer la Policia Local d’Arbúcies va desallotjar els últims ocupants de les cases del carrer Matagalls. "D’aquesta manera, es dona per finalitzada la problemàtica de seguretat i convivència que persistia en aquesta via del municipi des de feia quatre anys", expliquen des de l'Ajuntament d'Arbúcies.

Segons l'ens local , l’ocupació de les cases del carrer Matagalls, que transcórrer paral·lel a la variant, "va portar problemes de delinqüència, insalubritat, convivència, inseguretat al municipi". Una situació que va començar el 2020 quan la Policia Local va detectar el primer habitatge ocupat. Al llarg d’aquests quatre anys, s’hi havien realitzat més de 250 actuacions policials a causa de furts, baralles, etc.

D’acord amb la Llei 12/2023 de 24 de maig pel dret a l’habitatge, es recull que si l’administració no ha rebut resposta per part de la propietat de l’habitatge en un període d’un mes, es pot activar el procediment de desnonament de les cases afectades. I així és com al març de l’any passat, la Policia Local va iniciar el procés de desallotjament de les persones que ocupaven les cases del carrer Matagalls.

Segons ha explicat el regidor de Governació, Jaume Salmeron, a l’estiu passat hi quedaven quaranta persones que, durant aquests mesos, van anar marxant fins a quedar-ne només dotze. Per tant, el passat divendres 23 de febrer, amb previ avís als que estaven ocupant els habitatges, es va efectuar el desnonament en compliment de la resolució judicial del Jutjat d’Instrucció núm. 3 de Santa Coloma de Farners.

Salmeron explica que els consta que els últims ocupants del carrer Matagalls han marxat del municipi i assegura que “amb aquesta última actuació, l’Ajuntament acaba amb un problema d’insalubritat i de convivència greu”. A més, el regidor ha afegit que “actuacions com aquesta, permeten donar compliment al compromís de controlar, seguir i actuar davant les situacions d’ocupació delinqüencial que es puguin donar en el municipi i s’emmarquen en la planificació estratègica per la millora de seguretat pública municipal”.