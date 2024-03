Les instal·lacions esportives de Lloret s'omplen per Setmana Santa amb més d’11.000 persones

Aquests dies passaran per Lloret de Mar un total d'11.100 persones, entre esportistes i acompanyants per gaudir de diferents esdeveniments esportius. Alguns dels tornejos ja han començat, com és el cas de la Lloret Cup d’handbol, amb 2.000 participants i 600 acompanyants, o el primer torn del Globasket, amb 1.060 esportistes i 370 acompanyants.

A aquests tornejos els segueixen altres que també són ja clàssics en el calendari esportiu de Setmana Santa. Un d’ells és el MIC, una de les competicions de futbol base més prestigioses del món, que comptarà amb 2.000 persones allotjades a la ciutat. L’altre és el torneig de futbol San Jaime, que arriba a la 44a edició amb 1.700 esportistes i 500 acompanyants. També hi haurà el torneig Eurobasket “Tomàs Solà”, amb 350 persones. A més, a partir de la setmana que ve, arrencarà el segon torn del Globasket, que reunirà prop de 1.800 persones, així com el torneig internacional de petanca Vila de Lloret, amb 800 participants repartits en dos torns.

La majoria són competicions esportives amb esperit formatiu que, a banda de reunir esportistes locals, també compten amb una presència molt elevada de participants estrangers de diferents continents. Entre els països europeus hi ha, per exemple, França, Alemanya, Noruega, Dinamarca, Anglaterra, Itàlia, Bèlgica, Polònia, Suècia o Islàndia, entre altres. A més, també hi ha esportistes del continent americà, procedents de Mèxic i Canadà.

El regidor d’Esports, Carlos Clos, valora de manera positiva la xifra d’esportistes i acompanyants i destaca que “Lloret de Mar serà aquests dies la capital de l’esport, amb visitants d’arreu del món que ompliran les nostres instal·lacions, donant vida i color a la vila”. Per la seva part, Frederic Guich, regidor de Turisme, ha explicat que “la Setmana Santa culmina un molt bon primer trimestre d’estades esportives, especialment en les modalitats de futbol, ciclisme i triatló”.

A banda dels esdeveniments de Setmana Santa, també destaquen les 250 estades esportives, registrades des del mes de gener fins a abril, que suposen un creixement del 7% respecte del 2023 en el mateix període de l’any. En total, aquestes estades deixaran un total de 7.740 persones en la destinació, en diferents disciplines com futbol, natació, atletisme, bàsquet i triatló. Especialment, destaca el creixement d’estades en la modalitat de triatló, doblant les xifres respecte del passat 2023 en els mateixos mesos: s’ha passat de 26 estades a 51, amb una presència majoritària d’esportistes francesos. Lloret de Mar compta, des de l’any 2006, amb la certificació de Destinació de Turisme Esportiu en les modalitats de futbol, atletisme, ciclisme, natació, esports col·lectius i triatló.