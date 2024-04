La CUP torna a demanar que es tanqui una fàbrica de tractament de metalls a Arbúcies

La CUP d’Arbúcies continua demanant que es tanqui una fàbrica de tractament de metalls que opera a Arbúcies, ja que l’Agència de Residus de Catalunya ha iniciat un expedient sancionador perquè ha estat operant durant un any sense disposar de permisos ambientals ni estar inscrita al Registre General de Persones Gestores de Residus de Catalunya. Ja fa mesos que l’obertura d’aquesta planta havia generat malestar entre alguns veïns i grups de l’oposició.

En la seva resolució, l’Agència de Residus determina que l’empresa s’ha de sancionar perquè ha estat un any operant sense llicència ambiental, però deixa en mans de l’Ajuntament determinar si es legalitza l’activitat o si, per contra, procedeix a clausurar-la. Per tal d’arribar a aquesta conclusió, prèviament hi van haver inspeccions per part dels Mossos d’Esquadra.

Segons consta a la resolució, l’empresa ha acceptat la seva responsabilitat i s’ha acollit al pagament voluntari de la sanció.