VÍDEO: Apedrega un vigilant a l'estació de Maçanet i acaba rescatat pels Bombers en caure per un barranc

Un home va apedregar un vigilant de seguretat de Renfe aquest dijous el matí a l'estació de Maçanet-Massanes i el va ferir. L'agressor va acabar rescatat pels Bombers perquè quan fugia dels Mossos va caure per un barranc. Un cop auxiliat, l'home de 32 anys i multireincident, va ser tractat de les policontusions que presentava a l'hospital Santa Caterina de Salt.

Els Mossos de la seva banda, va acabar denunciat penalment per quatre delictes: danys, lesions lleus, amenaces i resistència als agents de l'autoritat. També van denunciar-lo de forma administrativa per desobediència contra els agents de l'autoritat Pel que fa al vigilant de seguretat també va resultar ferit i va necessitar assistència mèdica. Durant la tarda va presentar denúncia a la policia.

Els fets van començar poc abans de les nou del matí, quan el vigilant de seguretat va despertar un home que viatjava en el tren perquè s'havia arribat a l'última parada, l'estació de Maçanet-Massanes. Li va demanar que baixés i aquest individu s'ho va agafar malament i després, va intentar travessar les vies, passar pel túnel, entre altres. Uns fets que li va recriminar el vigilant. L'individu un cop a l'estació el va amenaçar, li va començar a llançar pedres i es va treure el cinturó per agredir-lo. El vigilant de seguretat privada va resultar ferit dels braços.

Aquesta actuació s'està viralitzant en les últimes hores en un vídeo que s'ha difós a través de les xarxes socials. Entre altres, l'ha publicat el sindicat Adn Sindical Seguretat i Serveis de Catalunya, que representa els professionals la seguretat privada i denuncia el cas.

Arran dels fets, el personal de l'estació va alertar els Mossos d'Esquadra que es van presentar a la zona i quan el presumpte agressor va veure la policia els va amenaçar i va arrencar a córrer. Sis agents dels Mossos van veure com travessava la riera, els amenaçava amb una branca i el van seguir per una zona boscosa fins que va desaparèixer. Poc després, va tornar a la zona i l'home va saltar i caure per un barranc de tres metres. Va caure al fons i va resultar ferit. Per extreure'l va ser necessària l'actuació dels Bombers que el van rescatar amb una corda.

A continuació, el SEM el va atendre perquè presentava policontusions als braços i l'esquena. El van evacuar a l'hospital Santa Caterina de Salt i els Mossos el van denunciar, confirma el cos de seguretat.

Un cop identificat van comprovar que es tractava d'un delinqüent multireincident i va quedar denunciat tant de manera administrativa com penal.