El Consell Comarcal de la Selva inverteix més de 100.000 euros a les cuines dels menjadors escolars

El Consell Comarcal de la Selva està duent a terme un pla d’inversió a les cuines dels menjadors escolars de la comarca durant el període 2023-24 per un import superior als 100.000 euros.

Actualment, l’ens comarcal gestiona 25 menjadors escolars d’escoles públiques de la Selva, a partir de la delegació de competències feta pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya.

Aquests menjadors són gestionats per diverses empreses especialitzades del sector, mitjançant 10 contractes de concessió de serveis. Cada curs escolar, aquestes empreses aporten un cànon al Consell Comarcal que serveix per finançar les inversions d’actualització i millora de la maquinària de les cuines.

La consellera d’Educació, Ester Soms, ha explicat que “any rere any, des de l’ens selvatà s’intenta dur a terme diverses actuacions de manteniment i millora de les cuines i, també dels espais on els alumnes dinen”. Aquestes actuacions, tal com ha explicat Soms, es fan conjuntament amb els municipis, ja que les inversions a les cuines, en moltes ocasions, han d’anar acompanyades amb d’altres actuacions que comporten millores i l’adequació d’aquests espais.

Ester Soms, ha recordat que ja durant l’any 2023 es va fer una inversió en diverses escoles per un import de 43.000 euros, i aquest 2024 està previst invertir al voltant de 60.000 euros més. Entre d’altres, les inversions s’han centrat en la renovació de diversos forns de convecció, marmites, congeladors i neveres verticals, mobiliari d’acer inoxidable i taquilles per al personal que treballa en el servei.

Aquestes inversions es consensuen amb les comunitats educatives de cada escola a través de les comissions de menjador, i es fan en funció de l’estat actual de la maquinària de cada cuina i la previsió del nombre d’alumnes usuaris del servei de cara als propers anys.