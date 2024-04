Dos detinguts amb 1.900 esqueixos de marihuana dins la furgoneta a Vidreres

Els Mossos d’Esquadra han detingut dues persones per dur dins la furgoneta uns 1.900 esqueixos de marihuana mentre circulaven per la C-63 al seu pas per Vidreres. Els fets van tenir lloc el dimecres cap a dos quarts de sis de la matinada, quan una patrulla que feia controls aleatoris va aturar el vehicle on anaven ambdós acusats per demanar-los la documentació. Durant la comprovació van registrar la furgoneta i van trobar els esqueixos de marihuana, motiu pel qual van ser detinguts per un delicte contra la salut pública.

Després d’obtenir l’autorització judicial del jutjat de guàrdia de Santa Coloma de Farners, els Mossos van practicar l’entrada i perquisició al domicili dels acusats, situat al carrer Llebre de la urbanització Residencial Park de Maçanet de la Selva. Durant el registre van trobar restes de marihuana, però ja no hi havia cap plantació. En canvi, van trobar diferents aparells d’aire condicionat, ventiladors, focus i altres elements que s’usen per tenir cura d’una plantació.

L'habitatge on vivien els detinguts i on avui s'ha dut a terme el registre. / DdG

La Policia Local del municipi també va acudir al lloc per assegurar la zona. Els dos processats són dos homes de 27 i 30 anys, i està previst que demà passin a disposició judicial al jutjat de guàrdia de Santa Coloma de Farners.