Una vitroceràmica provoca un incendi en un pis a Lloret de Mar

Els Bombers de la Generalitat han apagat aquesta nit un incendi declarat a la cuina d'un pis de Lloret de Mar. Els fets han tingut lloc passats dos quarts d'onze de la nit al segon pis d'un edifici de cinc plantes de l'avinguda Joan Llaverias. Quan el cos d'emergències ha arribat ha comprovat que no hi havia ningú a l'habitatge. El foc s'havia declarat a la vitroceràmica de la cuina, i no ha afectat cap altra estança. Sis dotacions han apagat el foc i han ventilat el pis i l'escala del bloc.

Mentre han durat les tasques d'emergència, els Bombers han demanat als veïns que es confinessin. No hi ha hagut ferits.