Detenen set persones per un cultiu de marihuana a Lloret, els requisen una pistola i 15.595 euros

Els Mossos d’Esquadra han detingut set persones durant el desmantellament d'un cultiu de marihuana a Lloret de Mar. També els han requisat una arma de foc i 15.595 euros.

En total, la policia ha intervingut 969 plantes, 53 quilos de cabdells de marihuana, una arma detonadora, dues defenses extensibles i una defensa elèctrica

Els arrestats són cinc homes i dues dones d’entre 18 i 74 anys a qui acusen de ser presumptes autors d'un delicte contra la salut pública i un delicte de defraudació de fluid elèctric. A tres dels detinguts també se’ls acusa d’un delicte de tinença il·lícita d’armes. Tres dels arrestats comptaven ja amb antecedents policials. La investigació continua oberta i no descarten més detencions.

Els fets es remunten a principis del mes de març quan els Mossos de la Unitat d’Investigació de Blanes van tenir les sospites de l’existència d’un cultiu de marihuana situat en una casa del carrer Rafael Albertí de Lloret de Mar. Fruit de la investigació van poder relacionar fins a set persones amb la plantació, tres persones que vivien a la casa i quatre més que tenien cura de les plantes.

L'assecador de cabdells de marihuana de Lloret / Mossos

El passat dia 10 d’abril agents de la comissaria de Blanes van portar a terme una entrada i perquisició a la casa. A dins hi van localitzar dos homes i una dona, que van ser detinguts. Mentre s’estava realitzant l’entrada van arribar a la casa tres homes més i una dona que, després de comprovar que també tenien relació amb el cultiu, van acabar arrestats.

A dins de l’habitatge hi van trobar 969 plantes de marihuana, 53 quilos de cabdells de marihuana, 15.595 euros en efectiu, dues defenses extensibles i una defensa elèctrica. A més, els agents van localitzar una arma de foc curta i una arma detonadora, totes dues municionades, per aquest motiu se’ls va acusar d’un delicte de tinença il·lícita d’armes a les tres persones que hi residien. També van intervenir 78 làmpades, 30 transformadors, 22 ventiladors, 6 extractors, 6 aires condicionats i 6 splits, entre altres aparells destinats al cultiu de les plantes.

D'altra banda, els Mossos van constatar amb la companyia elèctrica que la llum estava punxada, ja que hi havia l’existència d’una connexió fraudulenta amb un perjudici econòmic d’energia no facturada de 20.927 euros, informa el cos policial.