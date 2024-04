El Consell Comarcal de la Selva engega els tallers formatius per a emprenedors i empreses

El Consell Comarcal de la Selva dona el tret de sortida als tallers formatius per a emprenedors i empreses d’aquest segon trimestre amb una sessió sobre "Comunicació i benestar en els equips de treball", a càrrec d'Helena Tolosa. L'acte tindrà lloc demà, dia 17 d’abril de deu del matí a dotze del migdia. Aquestes sessions formatives s’allargaran fins al dia 12 de juny en què es clouran amb "L’experiència de Mycheftool”, a càrrec de Xavier Garriga.

Durant aquests tres mesos es duran a terme diversos tallers i experiències a l'Eix de Negoci de Santa Coloma de Farners, entre els quals hi ha: "L'experiència de Blau de Blaus", que explicarà una de les sòcies i fundadores, Lola Moncusí, i el taller sobre "Propostes de valor", que protagonitzaran el director de l’Eix de Negoci, Martí Juanola, i la tècnica d’economia social i solidària del Consell Comarcal de la Selva, Anna Bernabeu. En el marc de les formacions d’aquest segon trimestre també es donarà a conèixer "l'Experiència de la Sobirana" a càrrec dels mateixos impulsors; es farà també un taller que porta per títol “El disseny com a eina de millora empresarial”, a càrrec d’en Jordi Clarà, i "Intel·ligència artificial aplicada als negocis" amb Lorena Rodríguez.