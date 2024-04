Rebenten més de 20 cotxes en una sola nit a Lloret de Mar

Més d'una vintena de vehicles aparcats al carrer van aparèixer amb vidres rebentats i altres danys aquest diumenge al matí a Lloret de Mar.

Les zones afectades van ser l'avinguda Puig del Castellet i l'aparcament del Centre d'Atenció Primària (CAP). Aquí la majoria de vehicles estacionats van patir trencament de vidres i alguns dels retrovisors, entre altres.

Els Mossos d'Esquadra de la comissaria de Blanes tenen oberta una investigació per aclarir els fets. Veïns de la zona van alertar també la Policia Local de Lloret de Mar sobre els fets de la nit i matinada diumenge.

El cas ha passat a mans de Mossos i que ha comptabilitzat 23 vehicles afectats. De moment, el cos policial compta amb poques denúncies, concretament nou. Cinc d'aquestes són per danys lleus als automòbils i quatre per robatoris a interior d'aquests vehicles.

No està clar si va començar com un acte de vandalisme perquè alguns cotxes tenen danys en elements o si després, el o els autors van optar per rebentar vidres i robar el què es trobava a dins dels vehicles. S'ha de dir que les dues zones afectades són molt pròximes.

