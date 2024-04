Riudellots paga un 800% més del preu inicial d’expropiacions per a la via verda

L’Ajuntament de Riudellots de la Selva pagarà un 800% més del preu inicialment fixat per a l’expropiació dels terrenys per fer el projecte de via verda entre la C-25 i l’aeroport. Des del consistori asseguren que van delegar el procés expropiatori a la Diputació de Girona, la qual va demanar a l’empresa redactora del projecte que fixessin els preus de les finques. Un preu que van acceptar sis dels vuit propietaris involucrats. Els altres dos es van mostrar disconformes amb la valoració i van portar el cas al Jurat d’Expropiació de Catalunya, el qual ha fixat el preu total de les quatre finques dels dos propietaris que restaven en 7.748 euros, un import gairebé vuit vegades superior als 947,24 euros estimats al principi.

Un paràmetre equivocat

El Jurat d’Expropiació ha conclòs que el paràmetre per valorar els preus de les finques inicialment va ser erroni, ja que es va fer amb el càlcul de la publicació de l’Agència Tributària de Catalunya, anomenada instrucció per a la comprovació de valors dels béns immobles de naturalesa rústica, en comptes d’haver-se valorat sobre el reial decret legislatiu que regula el tema de les expropiacions.

Segons el portaveu de SOM Riudellots, Francesc Xavier López, «aquesta situació provoca un greuge a la resta de persones propietàries afectades per l’expropiació i que, en el seu dia, van acceptar la proposta efectuada per l’Ajuntament de Riudellots en confiança amb la valoració efectuada i que varen acceptar de mutu acord i de bona fe i per afavorir la tramitació del projecte de la via verda». Durant el ple del dimarts, l’alcalde del municipi, Josep Santamaria (Junts) va lamentar la gran diferència de valoracions. «Això ens ha d’ensenyar que potser per futures expropiacions haurem de demanar segones opinions o veure com ho hem de fer perquè no doni la sensació de què estem enganyant o que estem pagant per sota del preu de mercat», va explicar el batlle. Tanmateix, des de Som Riudellots expliquen que el procés d’expropiació hauria d’haver passat també pels tècnics de l’Ajuntament.

D’altra banda, a través d’un comunicat SOM Riudellots van demanar que el consistori aporti alguna solució als propietaris que van confiar en la primera valoració dels terrenys: «El caràcter irreversible de la conformitat mostrada per les persones propietàries afectades i que van acceptar de mutu acord la proposta de l’Ajuntament, hauria d’interpel·lar al govern municipal a buscar una solució per a revertir aquest greuge que resulta del tot inacceptable per una administració diligent i respectuosa amb el patrimoni dels seus ciutadans», van explicar.

Finalment, els propietaris que van acceptar el preu inicial trobaran alguna solució per part de l’Ajuntament «si es demostra algun incompliment de llei», assegura el batlle de la localitat.