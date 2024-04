Condemnat a 2 anys de presó un jardiner per abusar d'una turista a Lloret

L’Audiència de Girona ha condemnat un jardiner per abusar d’una turista a Lloret de Mar. L’home, que feia tasques de manteniment i tenia cura del jardí d’un apartament turístic, va entrar fins a sis vegades dins l’habitatge tot i tenir-ho prohibit, i va fer tocaments a una dona que dormia dins una habitació.

No tenia autorització per entrar dins l’edifici. Durant aquells dies s’hi allotjaven un grup d’amics, entre els quals hi havia la víctima, que s’havia quedat una habitació juntament amb la seva parella que tenia una porta corredissa que permetia accedir al jardí. L’acusat va entrar dins la cambra entre les vuit i quarts de deu del matí del 10 d’agost de 2020 i va aprofitar-se que la dona estava despullada per fer-li tocaments als genitals, fins que ella es va despertar i va veure com un home que anava vestit amb roba de feina fugia per la porta.

Després d’alertar a la seva parella dels fets i que aquest li negués haver estat ell, la víctima va explicar que havia sigut abusada. El grup va reconèixer el processat uns dies després, quan va tornar a l’apartament per treballar. Feia dues setmanes que el processat havia començat la feina.

La secció tercera de l’Audiència de Girona, que va jutjar els fets, considera que la declaració de la víctima és persistent, i sosté que «no tenim cap dubte» que l’acusat va entrar dins la cambra per perpetrar els abusos. No es creu, doncs, la seva versió exculpatòria, segons la qual va haver d’entrar dins l’habitatge perquè es va trobar malament i necessitava vomitar en un lavabo que hi havia molt a prop de la porta d’entrada.

El tribunal posa sobre la taula les gravacions de la càmera de seguretat de l’immoble del costat, que mostren que l’home va entrar dins l’apartament fins a sis cops en una franja d’una hora i setze minuts, i en dues ocasions les entrades van durar només 15 i 33 segons respectivament: aquests intervals «difícilment permeten dur a terme l’acte fisiològic de vomitar», subratlla la sentència. Es tracta, doncs, d’entrades que li van permetre situar les estances amb l’objectiu de «dur a terme els seus desitjos libidinosos».

El processat ha estat condemnat per un delicte de violació de domicili en concurs medial amb un delicte d’abusos sexuals a 2 anys i 3 mesos de presó. Se li ha imposat una mesura de prohibició d’aproximació i comunicació contra la víctima de 300 metres durant cinc anys, així com una segona mesura de llibertat vigilada posterior a la pena de presó durant cinc anys. La sentència, que encara no és ferma i es pot recórrer al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, rebutja la petició d’expulsió de la fiscalia, perquè sosté que té prou arrelament, ja que compta amb documentació NIE i ha dut a terme diverses feines.

No hi ha proves de penetració

La fiscalia demanava una pena de fins a set anys de presó per l’acusat perquè la víctima va declarar que la va despertar un dolor a la zona genital i que va tenir la sensació que li havien introduït dits i ungles. Amb tot, aquest extrem no ha sigut acreditat pel tribunal perquè assegura que la víctima dormia quan va tenir lloc l’agressió i estava confosa, perquè «va experimentar el succés però no el va poder veure».

En aquest sentit, la sentència posa de manifest diferents informes mèdics on es fa palès que la pacient no va fer referència a haver patit una penetració, tot i que durant el judici ella va indicar que la va despertar un dolor que va entendre que devia ser conseqüència de la introducció de dits.

L’agressió tampoc va objectivar lesions, motiu pel qual el tribunal resol que no hi ha corroboració suficient per augmentar la pena per aquest agreujant.

Subscriu-te per seguir llegint