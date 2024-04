El Consell Comarcal de la Selva presenta el calendari dels Punts Liles per a aquest 2024

El Consell Comarcal de la Selva ha presentat avui al migdia a Santa Coloma de Farners el calendari de Punts Liles que es duran a terme durant aquest 2024

La presentació, que ha anat a càrrec de la consellera d’Igualtat i Feminismes, Ester Soms i el conseller de Joventut, Roger Puigdevall, ha comptat amb la presència de diversos tècnics de l’Oficina Jove i del departament d’Atenció a les Persones. També hi han assistit diversos alcaldes i regidors dels municipis que acolliran aquests Punts Liles.

El Punt Lila és un espai d’informació, identificació, visibilització i actuació contra les violències masclistes que pateixen dones i persones del col·lectiu LGTBI+ als espais d’oci. Tal com ha explicat el conseller de Joventut, Roger Puigdevall, "l’espai públic, la nit, els entorns festius i el transport públic són assenyalats, independentment de l’edat de les dones joves consultades, els llocs més proclius a patir agressions sexuals". Així mateix, reconeixen activar, tant abans com, durant i després de la festa, una sèrie de pautes com a mesures d’autoprotecció, que són, en si mateixes, limitacions cap a elles mateixes.

Per aquest motiu, aquest any, des de les àrees d’Igualtat i Feminismes i Joventut s’han esforçat a oferir el projecte comarcal i gratuït de Punts Liles (professionals de la intervenció, carpes i material) al màxim nombre d'ajuntaments de la comarca, gràcies al suport rebut per part del Departament d’Igualtat i Feminismes de la Generalitat (a través de la nova línia de subvenció per a la prevenció de violències masclistes) i també del Ministeri d’Igualtat, a través de la subdelegació del Govern espanyol a Girona.