Els Manaies de Blanes participen als actes commemoratius del naixement de Roma

Aquest cap de setmana la capital d’Itàlia viurà un dels esdeveniments més destacats que s’hi acullen al llarg de l’any. Es tracta del ‘Natale di Roma’, és a dir: el naixement de Roma. Una gran cita que se celebra cada any a càrrec del grup de recreació històrica ‘Gruppo Storico Romano’. Aquest 2024 l’entitat romana compleix el seu 30è aniversari, per tant els actes commemoratius organitzats per l’Ajuntament de Roma seran encara més sonats que mai.

Per a aquesta assenyalada ocasió, s’han convidat diversos grups de recreacions històriques que es trobaran durant aquest cap de setmana a la capital de l’antic Imperi Romà per viure plegats aquesta efemèride. Sumen un total de 74 entitats, i procedeixen d’arreu del món, representant els respectius llocs d’origen.

Els Manaies de Blanes, única entitat de Catalunya

En el cas de Catalunya, l’única entitat de recreació històrica que s’ha convidat ha estat l’Associació de Manaies de Blanes, en aquest cas a través de la seva secció de recreació històrica: Legio V Macedònica. No cal dir que des de l’entitat blanenca es va rebre una invitació tan distingida amb la lògica satisfacció, ja que han estat triats expressament pel ‘Gruppo Storico Romano’ pel rigor històric que sempre compleixen i mantenen en les seves activitats: com a Manaies i com a Legio Macedònica.

Els components de la Legio V Macedònica tenen previst ser demà divendres a Roma per participar en els actes se n'aniran succeïnt al llarg de tot el cap de setmana. Una part ho han fet aquest matí per carretera, per transportar tot l’equipament del material que reprodueix fidelment el mateix tipus d’armes i vestimenta que lluïen els originals soldats romans.

Recreació Històrica del naixement de Roma

La Legió V Macedònica de Blanes farà dissabte al matí el seu entrenament militar i el seu juramentum a l’Arena del Circ Màxim, i a la tarda participarà en el Concurs de Gladiadors, un dels més importants que es fan arreu del món. Diumenge al matí hi haurà la Gran Desfilada al centre històric de Roma, una assenyalada activitat que s’encetarà amb l’acte oficial institucional que commemorarà els 30 anys del Gruppo Storico Romano.

Tot seguit començarà una gran desfilada pel centre històric de Roma: des del Circ Màxim es passarà per la Piazza Venezia, Via dei Fori Imperiali i el Coliseum. Ja a la tarda, la legió blanenca participarà en el concurs Signa Inferre, on competiran amb altres grups i es puntuarà la vestimenta que correspongui a cada època que representen, l’armament i les ordres.

Posteriorment, hi haurà una Batalla Final. Es tracta de la ‘Batalla d’Espartac’, on legions bàrbars i gladiadors es dividiran en dos bàndols per enfrontar-se. Aquest és el moment més excitant del Natale di Roma, ja que tothom s’esforça perquè la recreació sigui el màxim de realista possible.