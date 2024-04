Lloret prepara un any d'activitats per recordar Joan Domènech i Moner

Lloret de Mar celebrarà enguany l’Any Joan Domènech i Moner un any després del seu traspàs. El dissabte es va presentar la iniciativa, que es posarà en marxa el 9 de novembre de 2024 amb diverses actes i activitats, i finalitzarà al cap d’un any.

El consistori assegura a través d’una nota de premsa que l’objectiu és reivindicar la figura de Joan Domènech i què ha representat per la cultura catalana i lloretenca, així com potenciar la seva obra i divulgar-la arreu del territori a tota la ciutadania.

Joan Domènech i Moner va ser mestre, historiador, poeta i escriptor lloretenc, molt vinculat a la defensa i promoció de la cultura i de la llengua catalana. Va tenir un compromís molt actiu al llarg de tota la seva vida que es constata en la gran implicació que va tenir amb entitats i associacions d’arreu del país, de les quals se’n destaquen la Fundació Prudenci Bertrana, la fundació Domènech Fita, la Fundació Valvi, el Centre d’Estudis Selvatans, i en l’àmbit local l’Obreria de Santa Cristina i el Club Marina Casinet entre altres, sense oblidar la seva estreta col·laboració amb l’arxiu municipal.

Se’n destaca també que va ser l’alcalde de Lloret entre el 1979 i el 1983, durant la qual va treballar per la conservació i protecció de patrimoni arquitectònic, arqueològic, artístic i documental de Lloret, procurant per la conservació i restauració de Can Garriga i Can Font. També va reclamar la dignificació i museïtzació del cementiri modernista de Lloret, va impulsar la restauració del retaule de Sant Romà del segle XVI i va divulgar l’obra del pintor Joan Llaverias.

A més, al llarg de la seva vida va escriure nombroses publicacions, des d’obres de teatre, llibres monogràfics d’episodis històrics, articles culturals a diversos mitjans de comunicació, entre els quals Diari de Girona, i impulsant altres publicacions com la col·lecció de llibres municipals «Es Frares» o diversos llibres publicats pel Club Marina Casinet de diferents temàtiques. Per estructurar el programa d’activitats s’ha constituït una comissió formada per la família de Joan Domènech, personal tècnic del consistori per entitats municipals.

La regidora de cultura, Isabel Bernal, destaca que aquest esdeveniment retrà el «merescut homenatge que en Joan mereix i reconèixer la seva vida i obra» i apropar-la a la ciutadania.

L’any Joan Domènech i Moner s’iniciarà amb una exposició temàtica a la seva figura i pròximament des de l’Ajuntament es farà la difusió de les diverses activitats.