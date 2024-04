Blanes i Ardales participen en un intercanvi escolar per refermar l'agermanament dels dos municipis

L'Ajuntament de Blanes ha reeditat una experiència que feia més d'una dècada que no s'havia tornat a fer. Es tracta d'un intercanvi escolar per refermar l'agermanament que hi ha entre les dues ciutats, Blanes i Ardales, forjada a meitat del segle XX i conreada de manera encara més intensa des dels anys 90, quan es va signar de manera oficial. L'acte s'ha organitzat de manera conjunta amb l'Associació Andalusa d'Ardalenys i Amics d'Ardales i l'Ajuntament del municipi malagueny

La primera part de l'intercanvi s'ha encetat aquesta mateixa setmana a Blanes, amb l'arribada de l'alumnat i professorat d'Ardales. Són tretze alumnes i dos mestres que van encetar el seu periple aquest passat dilluns.

Després d'instal·lar-se a l'hotel on s'hi estaran, van protagonitzar una recepció oficial. L'acte es va acollir al migdia a la sala de plens de l'Ajuntament de Blanes, on els esperaven els nois i noies amb qui compartiran aquest intercanvi. En total, són vint-i-tres estudiants de segon d'ESO de tres instituts de Blanes –INS Sa Palomera, INS Serrallarga i INS S'Agulla-, així com tres professors, un de cada centre educatiu que participa en l'experiència.

La recepció oficial la va encapçalar l'alcalde de Blanes, Jordi Hernández, acompanyat de la regidora d'Educació, Glòria Agudo, i de la regidora de Joventut i Participació Ciutadana, Estefania Romero. També va participar el president de l'Associació Andalusa d'Ardalenys i Amics d'Ardales, José Berrocal. L'alcalde els va donar la benvinguda, desitjant que l'experiència els sigui profitosa "tant per conèixer la ciutat amb què està agermanat el seu municipi, com per enfortir lligams amb els estudiants d'aquí".

Enfortir els lligams

En aquest darrer sentit, durant l'acte d'ahir es va fer un sorteig per emparellar els joves d'una població i l'altraó, amb qui compartiran diverses vivències durant aquesta setmana. Per començar, després de participar plegats a l'acte institucional, van compartir un primer dinar de germanor, i a la nit van sopar a casa de la família de les respectives parelles que van sorgir del sorteig.

Aquest dimarts s'han repartit entre els tres centres per participar en les activitats organitzades amb motiu de la Diada de Sant Jordi, i a la tarda estava previst fer un tomb per Blanes amb un carrilet turístic –un viatge que s'allarga tres quarts d'hora per conèixer els principals racons més atractius de la ciutat on comença la Costa Brava- que també els durà a un altre dels indrets més destacats de Blanes. Es tracta del Jardí Botànic Marimurtra, on han comptat amb un parell de guies per no perdre's cap detall d'aquest indiscutible atractiu de Blanes.

Demà dimecres està previst que facin una visita a Girona i a la nit a un Sopar de Germanor que s'acollirà a la Casa d'Ardales, el local social de l'Associació Andalusa d'Ardalenys i Amics d'Ardales. Per últim, l'endemà dijous faran una visita a Barcelona, on participaran en una gimcana preparada per l'alumnat dels tres instituts blanencs.

La iniciativa de fer aquest intercanvi escolar entre Blanes i Ardales es completarà el mes vinent, quan els i les alumnes de Blanes viatgin recíprocament a la ciutat de Málaga.