El jutjat envia a judici els tres investigats d'apunyalar un noi a Santa Coloma de Farners i hi entreveu motius racistes

El jutjat envia a judici els tres investigats d'apunyalar un jove a la festa major de Santa Coloma de Farners i creu que l'agressió va ser per motius racistes. Els fets van tenir lloc la matinada del 24 de setembre del 2022, durant una baralla a la zona del poliesportiu dels Saioners. La interlocutòria de processament recull que els tres investigats haurien instigat la trifulga i els considera coautors de l'apunyalament, perquè mentre un clavava el ganivet al tòrax i a l'abdomen de la víctima, els altres dos impedien que algú pogués ajudar-la, intimidant la gent amb un cinturó i una ampolla. A més, el jutjat hi entreveu un delicte d'odi i discriminació, perquè els agressors haurien proferit insults com "Tots sou immigrants" o "Putu negre".

L'apunyalament a Santa Coloma de Farners va tenir lloc el 24 de setembre del 2022. Aquells dies, el municipi celebrava la festa major. Cap a les tres de la matinada, hi va haver una baralla a la zona del poliesportiu (entre els carrers Pere Costa i Sorrai).

La víctima va rebre tres ganivetades, una al tòrax i dues més a l'abdomen -que li van fer sortir els budells- i va haver d'ingressar d'urgència a l'hospital Josep Trueta. A més, un altre dels joves que l'acompanyava també va rebre un tall al braç quan provava d'ajudar-lo (que li va provocar una ferida superficial).

Arran de l'agressió, els Mossos d'Esquadra van detenir tres joves d'estètica skin head. L'autor material de les ganivetades es va presentar voluntàriament a comissaria dos dies després, al·legant que va actuar en legítima defensa. El jutjat, però, no es va creure la seva versió i el va enviar a presó (tot i que més endavant, va sortir-ne). Els altres dos investigats van quedar en llibertat provisional.

Ara, el jutjat d'instrucció 3 de Santa Coloma de Farners envia a judici els tres investigats, a qui considera coautors de l'apunyalament. A més, també veu "indicis racionals" perquè se'ls acusi d'un delicte d'odi i discriminació, perquè al darrere de l'agressió hi podria haver motius racistes.

Segons recull la interlocutòria de processament, els testimonis que van presenciar la baralla van declarar que els tres investigats van ser els qui van instigar la trifulga. A més, continua l'escrit, van insultar la víctima i els qui l'acompanyaven dient-los expressions com "I tu, què mires?", "Tots sou immigrants", "Putu negre", "Ens heu traït" o "Tu negret, per què em mires des d'aquesta perspectiva?".

Tots tres, coautors

El jutjat conclou que, tot i que un d'ells va ser qui va apunyalar la víctima, els altres dos també van ser coautors de l'agressió. Perquè mentre el primer li clavava les ganivetades al tòrax i a l'abdomen, el segon i el tercer "intimidaven" la gent amb un cinturó i una ampolla de vidre per evitar que poguessin socórrer el jove. D'aquesta manera, el jutjat d'instrucció estima la tesi de l'advocat de la víctima, Benet Salellas.

La interlocutòria de processament recull que, d'entrada, els fets poden constituir un delicte de temptativa d'homicidi -i no d'assassinat, com es va dir en un principi-, un altre de lesions lleus i un tercer contra l'exercici dels drets fonamentals i les llibertats públiques (dins el qual s'hi emmarca el d'odi i discriminació).

Per això, la interlocutòria processa els tres investigats i acorda que prestin declaració indagatòria davant del jutjat el proper 23 de maig. L'escrit també els obliga a dipositar una fiança, que han de fer efectiva en un termini de tres dies, per afrontar possibles indemnitzacions. En el cas de l'autor material de les ganivetades, aquest import es fixa en 3.000 euros; i pel que fa als altres dos investigats, en 1.000 euros.

La interlocutòria no és ferma i s'hi pot interposar recurs de reforma o d'apel·lació, que s'ha de presentar davant del jutjat d'instrucció mateix.