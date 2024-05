La Corporació de Salut participa en un cribratge de càncer de pell

La Corporació de Salut del Maresme i la Selva s’uneix per primera vegada en la campanya Euromelanoma per a la detecció del càncer de pell. Durant les tardes del 5 i 19 de juny, des de la unitat de Dermatologia s’oferiran visites gratuïtes de 15 minuts a l’hospital de Calella -centre de referència per als pacients de la Selva Marítima en aquest àmbit- als usuaris que participin en aquesta iniciativa.

Aquesta acció ofereix a la població la possibilitat de revisar-se la pell per dermatòlegs en jornades gratuïtes i accessibles, sobretot, per a persones de risc. Per entrar a formar part de la campanya és imprescindible que els interessats omplin prèviament un formulari a través de la pàgina web Euromelanoma. Si a través del qüestionari es detecten factors de risc personals o familiars de càncer de pell es programarà automàticament una cita de 15 minuts amb l’especialista.

La campanya té com a objectiu la prevenció i el diagnòstic precoç de les lesions pigmentades de la pell, amb un enfocament especial en la detecció de lesions canceroses com el melanoma i altres tipus de càncer cutani. El càncer de pell, provocat principalment per l’exposició al sol, és el tipus de càncer més freqüent al món. «La detecció precoç és molt important i es pot realitzar a la mateixa consulta de manera senzilla», explica el Dr. Adrià Panés coordinador de la unitat de Dermatologia de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva.

Aquesta és una iniciativa que es desenvolupa a nivell europeu, amb la participació de 30 països.