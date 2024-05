Arbúcies es prepara per viure una gran jornada catifaire

Arbúcies es prepara per celebrar un any més el Concurs de Catifes de Flors Naturals, aquest diumenge 26 de maig. Una gran jornada catifaire que, segons ha explicat l'Ajuntament, aconsegueix aplegar a tot el poble per un únic objectiu: "mostrar l’art efímer de fer catifes a tot el país".

Aquesta edició coincideix amb la presentació de la candidatura perquè l’art de fer catifes sigui Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat de la UNESCO. Des del consistori asseguren que aquest proper diumenge es podran veure fins a 31 confeccions florals al llarg de tres quilòmetres de carrers del nucli urbà.

A més dels veïns de la localitat que tradicionalment han fet catifa als carrers Sorrall, Camprodon, Pont, Sant Jaume, Segimon Folgueroles, Major i Vern s’hi sumen 12 entitats arbucienques i els centres educatius, que també participen en aquesta gran diada catifaire.

Per altra banda, de forma paral·lela també es podran observar el RaconsCATIFES. Concretament, enguany es podran veure un total de 25 creacions artisticoflorals d’artistes arbuciencs.

Totes les catifes tenen un element comú que, normalment, acostuma a ser la commemoració d’un aniversari. Aquest any se celebren els 50 anys de la fundació de la Penya Barcelonista d’Arbúcies i amb motiu d’aquesta celebració, l’entitat confeccionarà una catifa per primera vegada en la seva història.

El Concurs de Catifes començarà el dissabte 25 de maig a partir de les sis de la tarda amb el dibuix de les catifes participants i continuarà el diumenge 26 amb la confecció d’aquests 31 dissenys florals, fins que a dos quarts de set de la tarda la cercavila amb els Gegants, Grallers i Flabiolaires, la Colla Gegantera de Breda, Les Nòmades, Zeppelin i La Caixa de Trons de Girona passin per sobre les catifes i les desfacin.