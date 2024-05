Dones líders en empresa, esport o investigació s'uneixen per impulsar fins socials

Dones que són líders a Espanya en àmbits com el de l'empresa, l'esport o la política, amb exemples com el de la xef Carme Ruscalleda o la medallista Ona Carbonell, es reuneixen aquest divendres a Lloret de Mar per crear una xarxa que tingui impacte en assumptes socials.

La Fundació Eurofirms ha organitzat aquest esdeveniment, anomenat La Bravíssima, a l'Hotel Sant Pere del Bosc, on s'han recaptat fons per a un programa de beques en habilitats tecnològiques adreçat a dones amb discapacitat.

Una de les líders representades a Lloret de Mar és la presidenta del grup hoteler Guitart, Cristina Cabañas, que exerceix d'amfitriona i és impulsora de tota aquesta iniciativa. Cabañas ha explicat que La Bravíssima, que ha reunit tres-centes persones, construeix "una xarxa de gent que creu en el lideratge femení inclusiu i aposta per un món millor".

A més de Carbonell, actual presidenta de la Comissió de Maternitat i Esport del Comitè Olímpic Espanyol, Cabañas o Ruscalleda, un altre referent femení que ha assistit a La Bravíssima és la directora del centre de recerca Intel·ligent Data Science and Artificial Intelligence (IDEAI-UPC), Karina Gibert.

De l'àmbit de la política, la número dos de la candidatura de Junts a les passades eleccions catalanes, Anna Navarro, ha participat en la trobada, igual que l'exdelegada del Govern a Catalunya i actual regidora barcelonina, Maria Eugènia Gay, o la líder de l'oposició a l'ajuntament de Girona i guanyadora dels darrers comicis municipals, la socialista Silvia Paneque.

També hi ha acudit la directora de Responsabilitat Social, Dona i Diversitat de Transports Metropolitans de Barcelona, Raquel Díaz, així com la consultora Paula Fernández-Ochoa, la dibuixant Pilarín Bayés o la monja Sor Lucía Caram.

La idea de la trobada és generar aquesta xarxa d'influència que provoqui canvis en l'àmbit social en camps com el de la inclusió, a través, en el cas del 2024, d'aquesta recaptació solidària.

Aquesta vegada es tracta d'aportar a un programa formatiu, anomenat Bootcamp Inclusiu de la Fundació Eurofirms, que es prolonga durant dotze setmanes i instrueix dones amb discapacitat en desenvolupament web per afavorir-ne el lideratge i la incorporació al sector de la Tecnologia de la Informació i la Comunicació (TIC).

Cada beca que s'aconsegueixi i el valor de la qual és de 1.500 euros suposarà brindar una oportunitat a un col·lectiu, el de les dones amb discapacitat, del qual Eurofirms sosté que compta amb un 31 % menys de probabilitats de ser contractat al mercat laboral actual.

L'Hotel Sant Pere del Bosc ja va albergar l'edició del 2023 d'un esdeveniment predecessor, el Suquet de Dones, que va reunir 330 persones i va obtenir vint-i-cinc beques solidàries.

La Bravíssima, des del lideratge femení, obre les portes a homes que estiguin interessats a sumar-se a aquesta xarxa que posa el focus en aquest vessant social i el suport a les causes solidàries. Un d'aquests representants masculins ha estat l'actual president del Bàsquet Girona, Marc Gasol.

Segons Cristina Cabañas, el nom de l'esdeveniment ve de la Costa Brava, "però també de la gent brava que hi participa i d'una causa brava com és la d'aquestes dones que volen fer un pas endavant des de la tecnologia".

Cabañas ha destacat la importància d'exercir la inclusió des de camps a l'alça actualment, com el tecnològic, i considera que aquesta nova xarxa de líders femenines pot exercir de palanca per fer passos endavant en assumptes socials i contribuir a la millora de la societat en conjunt.

Durant l'esdeveniment, la directora general de la Fundació Eurofirms, Maria Jordà, ha intervingut per destacar que si l'esforç s'enfoca aquest any en la formació és "perquè la formació obre portes".

Jordà ha conclòs que, amb el Bootcamp Inclusiu, dones discapacitades opten a llocs de treball "que segurament mai no haurien imaginat", cosa del que ha donat testimoni algú que ha recorregut tot aquest camí com la sevillana Guadalupe Flores.

Flores s'ha personat a Lloret de Mar per relatar entre llàgrimes que va perdre la seva carrera com a mestra després que se li diagnostiqués hipertensió pulmonar severa, però que gràcies a la formació per integrar-se al mercat de les TIC ha recuperat "les ganes de viure".

L'organització de La Bravíssima ha anunciat finalment la intenció de programar una segona edició en la primavera del 2025.