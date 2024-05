El Passeig del Mar de Blanes acull «Dansa a les Escoles»

Per setè any, el Passeig de Mar de Blanes va celebrar la culminació d’un nou cicle d’aprenentatge de la campanya «Dansa a les Escoles».

2.300 estudiants de primer i sisè de primària de totes les escoles del municipi es van reunir per ballar les danses apreses a classe, finalitzant, així, el treball dur a terme durant els darrers mesos en els respectius centres educatius, on els mestres s’han encarregat d’ensenyar a l’alumnat els diferents balls proposats per l’Esbart Joaquim Ruyra.