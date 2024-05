Les catifes de flors tornen a omplir d’art i gent els carrers d’Arbúcies

Fins a 31 catifes florals han decorat avui els carrers i diferents espais d’Arbúcies. La vila ha viscut la diada amb més confeccions de les que mai s’havien creat, fet que ha cridat a grans multituds de visitants, que han volgut gaudir de l’exposició de color i creativitat. «Per fi, després de diversos anys en què la pluja deslluïa la jornada, avui arbuciencs i arbucienques han pogut gaudir i exhibir aquesta mostra d’art efímer tan arrelada a casa nostra», han anunciat des de l’Ajuntament.

A part dels veïns i veïnes, enguany s'han sumat 12 entitats de la localitat i centres educatius, que també ha decidit participar en la gran jornada catifaire. Simultàniament, aquest any s’han celebrat els cinquanta anys de la fundació de la Penya Barcelonista d’Arbúcies i amb motiu d’aquesta celebració, l’entitat ha fet una catifa per primera vegada en la seva història.

A més, enguany s'ha tornat a dur a terme el Concurs de Catifes de Flors Naturals, que va començar ahir a la tarda amb el dibuix de les catifes participants i ha continuat durant el dia d'avui amb la confecció d’aquestes. Tot i que en total s'han fet 31 elaboracions, només 9 han pogut optar a premi, ja que per poder-hi participar, calia que els dissenys tinguessin una llargada mínima de 30 metres.

Després de la deliberació, el jutjat ha decidit que serien quatre catifes les que rebrien premi en comptes tres. El premi a l’originalitat i al disseny ha estat per la catifa dels veïns del carrer Segimon Folgueroles amb la seva confecció titulada Juguem?; el premi a la varietat de flor ha estat atorgat a I demà?, la Catifa del carrer Castell. Per altra banda, el premi al treball l'han rebut dues catifes: Receptes del món, dels Catifeixons i La selva dels selvatans, de la Catifa del carrer Major.

En paral·lel, durant la diada s'han elaborat fins a 25 raconsCATIFES, que s'han repartit pel nucli històric del poble com el carrer Sorrall, la placeta dels Encantats, la plaça de la Vila, el carrer Castell o el carrer Segimon Folgueroles.

Durant el matí, i mentre els visitants arribaven, desenes d’arbuciencs començaven a fer les seves creacions florals. Els passejants locals, que han pogut veure tot el procés d’elaboració de les catifes: des del dibuix fins a la posada de la primera floreta, han començat a barrejar-se amb centenars d’ulls que venien de fora la vila i miraven sorpresos els terres decorats.

Per posar punt final a la celebració d’aquest any, els gegants, grallers i flabiolaires d’Arbúcies, la Colla Gegantera de Breda, Les Nòmades, Zeppelin i La Caixa de Trons de Girona, han fet una cercavila durant la qual han passejat per sobre de les catifes per acomiadar-se d’una diada multitudinària, tant de catifes, com de visitants.