SOS Lloret convoca una concentració per exigir l'obertura del camí de ronda de Can Juncadella

La plataforma SOS Lloret ha convocat una concentració el dia 1 de juny, a les onze del matí, a la plaça de l'Ajuntament per exigir l’obertura “immediata” del camí de ronda que passa per Can Juncadella. "Vine a la concentració per denunciar la inacció de l'Ajuntament en fer complir la sentència del TSJC per reobrir el camí de ronda", apunten des de l'entitat ecologista.

Cartell de SOS Lloret. / DdG

Aquesta no és la primera manifestació que es realitza per aquest tema, el passat mes de setembre del 2023 es va portar a terme una caminada popular per reivindicar la titularitat pública del camí de ronda, que durant anys ha estat tallat perquè passa per Can Juncalleda, propietat de l’expresident del Kazakhstan. "És paradoxal la situació perquè existeixen sis sentències que diuen que s’ha de recuperar l’ús públic d’aquest camí, que continua tancat. Les sentències no es compleixen i és el poble el que ha de reivindicar el camí", va assegurar en el seu moment Eduard de Ribot, com a advocat de SOS Costa Brava.