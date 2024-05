Una botifarrada per a 3.500 persones dona el tret de sortida a les Enramades d'Arbúcies

Arbúcies ho té tot a punt per celebrar aquest vespre la botifarrada popular per a 3.500 persones, la qual dona el tret de sortida a les tradicionals Enramades. Aquest sopar vindrà seguit per la traca inaugural i per les notes del Pasodoble ligero. Com cada any, es tancaran els actes de la passada de la Plaça de la localitat amb una actuació musical.

D'altra banda, també està preparada la passada matinal amb la Cobla Montgrins per demà divendres 31 de maig, a un quart de dotze del matí, i, a la una del migdia, "la dansa de la plaça". La Cobla Montgrins oferirà els concerts de tarda, els quals enguany es faran a la Llar de Jubilats a dos quarts de cinc de la tarda i, a les set del vespre, les sardanes a la plaça de la Vila amb Els Montgrins i la cloenda del curs de Sardanes a les escoles, amb un berenar per a tots els participants.

Els actes continuaran amb la més esperada per a tots els joves, la passada del Castell. Aquesta començarà amb la concentració de colles a la plaça de la Vila, allà tothom podrà veure el disseny de samarreta que ha fet cada colla i, després del pregó i l’encesa de la traca, la xaranga donarà pas a la passada que transcorrerà pels carrers del Castell fins arribar a la placeta de Ca la Rossa, on tindrà lloc el concert de nit amb Banda Neon i Animal Show.