Cinc anys de l'acord entre Sant Hilari, Sèlvans i Font Vella per preservar la biodiversitat

L'associació sense ànim de lucre Sèlvans -entitat mediambiental que treballa per a la preservació de l'entorn natural- , l'Ajuntament de Sant Hilari Sacalm i Font Vella van signar l'any 2019 un conveni de col·laboració a tres bandes que tenia com a objectiu protegir i preservar el territori forestal que la marca posseeix prop de l'espai natural de les Guilleries.

"Gràcies a aquest acord s'ha aconseguit la creació de tres reserves forestals en boscos de ribera (conformats per vern, trèmol, cirerer, freixe, faig, roure i alzina) i s'ha avançat en la diagnosi dels boscos de més alt valor ecològic de l'àmbit geogràfic de les Guilleries", expliquen des de Font Vella, empresa que pertany al grup Danone.

Actualment, la col·laboració de Font Vella i Sèlvans s'enfoca en la preservació de les estructures de bosc més madures, aquelles que tenen una estructura ecològica més complexa i rica. Aquests boscos exerceixen un paper crucial en la mineralització de l'aigua que flueix des de les fonts, pel fet que les arrels ajuden a fixar el sòl i les roques, evitant l'erosió superficial excessiva, els despreniments i les inundacions, una cosa vital per als entorns de rius i valls on es troben les fonts d'aigua de Font Vella. A més, actuen com a esponges naturals, absorbint l'aigua i conduint-la cap als aqüífers de manera gradual.

Respecte a la finca, Sèlvans ha elaborat el seu pla tècnic de gestió i millora forestal, i s'han implementat ja diverses accions de renaturalització d'aquesta, entre elles la plantació de més de 500 arbres d'espècies fruiteres silvestres. El projecte també ha ajudat a diagnosticar fins a la data un total de 69 boscos d'alt valor ecològic (que cobreixen 848 hectàrees) en l'entorn més ampli de Sant Hilari.

"Aquest conveni de col·laboració ens permet protegir l'entorn en el qual despleguem la nostra activitat minimitzant l'impacte mediambiental en la zona, alhora que treballem per a afavorir que els aqüífers de la zona es reproveeixin amb una aigua de màxima qualitat. D'aquesta manera, des de Danone exercirem com a agent de preservació de la naturalesa a través de les nostres marques, com és el cas de Font Vella" explica Charo Saavedra, responsable de Sostenibilitat de Danone.

D'altra banda, Jaume Hidalgo i Colomé, president de Sèlvans, afegeix que "durant aquests cinc anys, el conveni ens ha permès identificar els tresors forestals de l'entorn de la fàbrica de Font Vella a Sant Hilari, i establir així una base de coneixement que permeti preservar-los al més aviat possible, com a part indispensable d'un mosaic forestal divers i polifuncional".

El conveni de col·laboració de Font Vella i l'Associació Sèlvans s'emmarca en l'estratègia de gestió de recursos hídrics de Danone. Aquesta estratègia s'articula baix diversos eixos clau com és la protecció del medi ambient, la biodiversitat i l'entorn a les deus en els quals opera.