«Ens hem quedat sense els diners que teníem per passar les vacances»

Anar de vacances és sinònim d’il·lusió, de ganes de descansar, relaxar-se i sobretot, de voler conèixer nous llocs. Això és el que tenia al cap una parella de turistes alemanys que van decidir agafar la seva furgoneta càmper i anar fins al sud d’Espanya a passar uns dies. Quan eren en territori català, però totes aquestes il·lusions van desaparèixer.

Era el dia 19 de maig cap a les tres de la tarda quan circulaven per l’autopista AP-7 a l’altura de Vilobí en sentit sud i un Peugeot de color verd els va començar a fer senyals amb els llums d’emergència perquè anessin cap al voral, a tocar d’una àrea de descans.

El conductor es va aturar, recorda, perquè li anaven fent senyals que tenien algun problema amb el remolc que portaven a la furgoneta i perquè de cop, el cotxe va frenar. Paul relata i com també es veuen amb les imatges de la càmera que porten a la furgoneta instal·lada que després, va baixar un home de mitjana edat d’aquell cotxe, que porta matrícula espanyola. Es va adreçar a la parella, els anava assenyalant la zona del copilot i va fer baixar-los del vehicle.

Mentre aquest entretenia la parella, el que aquesta no sabia i, en canvi, van veure perfectament després amb el vídeo, és que al cotxe hi anava un altre home més jove que estava amagat a la zona dels seients del darrere. Aquest va sortir ràpidament del vehicle i va entrar a la furgoneta per robar.

Se’n va emportar les bosses de mà de la parella i en acabat, van fugir ràpidament. No abans, llançant les bosses de nou al voral. Aquestes però ja no contenien el botí: 450 euros. Després, es va enfilar al cotxe on l’altre conductor l’esperava i van fugir.

Denúncia a Lloret

Arran dels fets, la parella va aturar-se a l’àrea de descans per calmar els ànims i va decidir anar a denunciar els fets. Per això, es van desplaçar fins a Lloret de Mar a presentar la denúncia a la Policia Local. També els va aportar les imatges dels vídeos i el cas va passar a mans dels Mossos d’Esquadra, ja que va succeir en via interurbana i és un cas d’un furt a l’autopista.

Paul es mostra molt indignat pels fets i a més, assegura que després d’aquest incident a Vilobí també hi va haver dos vehicles més que els van cridar l’atenció de la mateixa manera i que pretenien que s’aturessin de nou. Paul es lamenta que aquest arran dels fets es van quedar «sense els diners que tenien per passar les vacances» i denuncia la impunitat amb la qual actuen aquests lladres en una via, explica, que porta cap al sud.

Aquest tipus de fet malauradament no és únic i s’està produint molt sovint a les vies ràpides com és l’AP-7 al seu pas per les comarques gironines.

El que va patir la parella alemanys és el que s’anomena furt pel mètode del peruà o punxa-rodes. Com els va succeir a aquests turistes, els lladres actuen a la zona del voral i seleccionen la víctima en una àrea o quan circula per la via; se li posen al darrere, li assenyalen la roda com si l’hagués punxada i acaba al voral aturat. Els lladres, però no solen ser violents.

Aquests individus solen escollir turistes i també aquells que tenen una edat avançada. En el cas de Paul, tant ell com la seva dona, ronden els 60 anys i es mostra indignat amb els fets. «Els lladres saben que els turistes porten els diners als cotxe, això són grups organitzats».

La xarxa viària gironina és atractiva pels lladres que hi cometen furts i robatoris

395 casos a les carreteres

La xarxa viària segueix essent un punt molt atractiu pels delinqüents. Una mostra d’això són els furts i robatoris que s’hi produeixen i que porten de corcoll als Mossos d’Esquadra. Les dades obertes del cos policial mostren que hi ha hagut 395 casos el primer trimestre. Aquí hi ha tant els furts, els furts a interior de vehicles, els robatoris a interior de vehicles com també els robatoris violents. El furt a interior de vehicle és el més freqüent amb 175 casos en tres mesos de 2024 .

