L'Ajuntament de Blanes, premiat per la seva contribució als drets de les persones amb discapacitat intel·lectual

L'Ajuntament de Blanes va ser reconegut ahir per la fundació Aspronis per la seva contribució als drets de les persones amb discapacitat intel·lectual, amb el guardó Maria Dolors Oms. "Rebre un premi generalment sempre és motiu d'orgull i alegria, de celebració per un reconeixement públic. En aquest cas, però, el guardó que li ha estat lliurat a l'Ajuntament de Blanes és doblement satisfactori, tant pels mèrits que li han valgut rebre'l com pel mateix nom que du, associat al món assistencial, però també polític", expliquen des del consistori.

El premi el va recollir l'alcalde de Blanes, Jordi Hernández, en representació de l'Ajuntament, en el marc del segon Sopar Solidari organitzat per la fundació Aspronis, i que enguany ha inclòs la primera edició dels guardons. El premi Maria Dolors Oms duu el nom de qui durant 30 anys va ser la presidenta d'Aspronis, i que s'hi va bolcar amb cos i ànima quan va deixar el món polític actiu, després d'haver sigut alcaldessa de Blanes. De fet, va ser la primera batllessa de l'actual època democràtica, i l'única dona que ho ha estat fins ara.

Hernández, durant el seu parlament per agrair la distinció, va recordar la feina feta per la fundació Aspronis: "Gràcies per aquest premi però, sobretot, gràcies per la tasca que heu fet i seguireu fent des de la fundació Aspronis. No tan sols per a les persones amb discapacitat intel·lectual, també per a tots nosaltres, perquè ens enorgulleix poder dir que sou una entitat nascuda a Blanes, que també doneu servei a tot el territori", va assenyalar el batlle.

A més, també es van entregar quatre reconeixements que duen el nom de persones amb nom propi que han fet gran l'entitat, no tan sols per la suma de serveis, sinó també per la formidable tasca esmerçada. D'aquesta manera, hi ha el premi Xavier Oms, que enguany ha estat per al Club de Vela Blanes, recollit pel seu president, Joan Balaguer, i entregat per la vídua de Xavier Oms, Roser Arias, i la presidenta de la Fundació Aspronis, Sandra Sauleda. També hi ha el premi Joan Domènech, que en aquesta primera edició ha estat per la fundació Santa Clara que lidera Sor Lucía Caram.

Per últim, el quart reconeixement de la nit, el premi Robert Pujol, va ser lliurat a Belén Fernández, directora comercial de Chupa Chups a Espanya. Pel que fa al II Sopar Solidari, a banda de l'alcalde de Blanes, també van assistir l'alcalde de Lloret de Mar, Adrià Lamelas, així com el primer i segon tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Blanes, Joan Felip i Jordi Calvet, respectivament.