Blanes celebra el 25è Homenatge a la Gent Gran amb més de mig miler de persones

La Ciutat Esportiva Blanes va acollir ahir l'acte d'Homenatge a la Gent Gran, que enguany ha arribat a una data molt assenyalada: el 25è aniversari. Més de mig miler de persones van participar en aquesta edició, un esdeveniment tradicional, que ja ha complert el primer quart de segle de vida.

"L'objectiu d'aquesta festa tan nostrada, una vegada més, no és altre que fer un reconeixement a tota la gent gran de Blanes que, amb el seu esforç i treball des dels diferents àmbits, ha contribuït amb el seu petit o gran granet de sorra a construir la història i la vida social del municipi", expliquen des de l'Ajuntament. "Un esdeveniment que cada any es viu amb la mateixa il·lusió tant per part de qui ho organitza com de les persones que hi assisteixen", afegeixen.

Un esdeveniment protagonitzat per la gent gran de Blanes

L'esdeveniment està enfocat perquè la gent gran de Blanes sigui la protagonista absoluta des de tots els punts de vista. En els seus inicis els espectacles musicals van anar a càrrec de grups i cantants professionals, però aviat van ser rellevats pels mateixos membres de les entitats de gent gran, que van desplegar les seves arts escèniques durant prop de dues hores.

Per trencar el gel, es va fer la Desfilada de Vestits de Paper, seguida per un recital d'Havaneres, Sardanes, Balls en Línia, Dansa del Ventre, Ball Modern, Aerodance i Sevillanes. El mestre de cerimònies va ser l'actor blanenc Pau Murner, qui va saber donar-li el seu punt afegit d'animació a la festa, comptant amb la complicitat dels i les assistents, que van agrair els tocs d'humor que va saber aportar a la festa.

L'acte el van encapçalar l'alcalde de Blanes, Jordi Hernández, acompanyat del tinent d'alcalde de la Gent Gran, Mario Ros, i de la tinent d'alcalde d'Acció Social, Glòria Agudo, així com diversos regidors i regidores que tampoc es van voler perdre l'esdeveniment. D'altres van haver d'excusar la seva presència, ja que al coincidir amb una jornada electoral, els seus càrrecs polítics els reclamaven estar exercint funcions relacionades amb el procés de votació.

Les Noces d'Or

Un cop van acabar les actuacions, va venir un dels plats forts de la vetllada que mai no falta en l'Homenatge a la Gent Gran de Blanes, amb el lliurament d'un reconeixement especial en forma de placa commemorativa a diverses parelles que durant aquest 2024 compleixen els 50 anys de casats, les Noces d'Or. En aquesta ocasió han estat 12 parelles –el doble que l'any passat-, formades per:

JOSEP MARIA FITÉ VILASECA & ROSA GRAU GUINART

JOSEP MARIA VISSI I PUIG & ROSA MARIA GARCIA I RIOS

JAIME CASANOVA CALVET & CARMEN CASTRO RUZ

MANUEL CARMONA RUIZ & JOSEFA LUQUE JURADO

RAFAEL MIRALPEIX GELMÀ & MARIA CONCEPCIÓN TURÓN FORS

JORDI MATAS CASELLAS & IMMACULADA TRAVESA PLANAS

VALENTÍN PÉREZ APARICIO & MARÍA ISABEL ACEÑA Y DE JUAN

ANTIDIO PULIDO AMOR & MARIA DEL CARMEN ROBERT BALMAÑA

ANTONIO RIBAS MATAS & ANA MARÍA RODRÍGUEZ ASENSIO

FRANCESC XAVIER RAFA ELENA & MARIA MERCÈ BAGUDANCH MAGÍ

JOAN RUTLLANT TRIADÓ & CARME VALLS PIJUAN

DOMINGO RAMON MARTÍ BORRULL & MARIA DOLORES CASTILLO MORENO

Reconeixements als col·laboradors

A més, també es van lliurar els obsequis a les entitats que han col·laborat en l'organització de l'homenatge d'aquest 2024: el Casal Cívic Benet Ribas, presidit per Rosa Tatay; la Llar de Jubilats de la Casa del Mar, presidit per Carmen Gómez, i l'Associació del Voluntariat Blanenc, que presideix Carme Cadenas. També es va lliurar un reconeixement al fotògraf Herminio Martino qui, amb la seva tasca en cada nou Homenatge a la Gent Gran, contribueix a què tothom tingui un record gràfic de la festa.

Per tancar l'Acte Institucional, es va adreçar a tots i totes les presents l'alcalde de Blanes, Jordi Hernández, qui va elogiar la vitalitat i implicació que tenen envers la societat blanenca les entitats de la gent gran. Una prova que en l'actualitat, cada vegada més, cau esmicolat el mite que la jubilació significa un final d'etapa a la vida. Més aviat al contrari, se n'obre un ple de noves possibilitats, tal com van demostrar un any més la vitalitat amb què afronten les activitats quotidianes la gent gran del municipi, ja sigui a través d'entitats, o com a voluntariat en d'altres associacions i institucions. Per això, Jordi Hernández va demanar al públic i a tothom que dediquessin un aplaudiment a tot aquest esforç conjunt.

Setmana pels Drets de les Persones Grans

L'Homenatge a la Gent Gran ha significat el tret de sortida pel munt d'activitats que hi haurà durant tots aquets dies, amb motiu de la 'Setmana pels Drets de les Persones Grans'. Continuen avui dilluns, i aquest 2024 inclouen un total de nou activitats diàries.

Avui es fa una xerrada sobre edatisme a les sis de la tarda al Centre Cívic i Comunitari Benet Ribas de la Plaça d'Espanya; dimarts es parlarà sobre prevenció en relació a les estafes i enganys a les cinc de la tarda a la Casa del Mar; dimecres a les deu del matí es farà un 'Free Tour' amb el títol 'Descobrim la història de Blanes' a càrrec de l'Arxiu Municipal; dimecres un Homenatge a les Persones Grans Centenàries a les cinc de la tarda al Casal Benet Ribas; el dijous una secció de Cinefòrum a les cinc de la tarda, de nou al Casal Benet Ribas, amb el film 'El inconveniente'; i divendres dues obres al Teatre de Blanes a les 7 del vespre a càrrec del grup Miratge.

Finalment, la 'Setmana dels Drets per les Persones Grans culminaran el dissabte dia 15 de juny. Primer, de 9 a 11 del matí amb una Caminada Popular des del Banc dels Músics del Passeig de Mar, i després a les 12 del migdia a la Sala de Plens Maria Dolors Oms. En aquest espai institucional es farà el lliurament de la primera edició del Premi Àuria Maresa.

Com ha estat habitual aquests anys, se n'ha encarregat d'organitzar-ho el Departament d'Acció Social de l'Ajuntament de Blanes, l'Associació de Pensionistes i Jubilats del Casal Cívic Benet Ribas i l'Associació de Pre-Jubilats i Pensionistes de la Casa del Mar.