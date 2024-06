Blanes celebra la 7a Nit de l'Esport amb 1.500 persones

La Ciutat Esportiva Blanes va viure dissabte la setena Nit de l'Esport. Al llarg de la vetllada, que va comptar amb la participació de 1.500 assistents, es van lliurar un total de 37 premis en forma de trofeus, dividits en diferents categories. "L'objectiu de la festa esportiva és premiar la tasca de totes les entitats esportives del municipi que vulguin participar-hi: els seus membres són els únics i exclusius protagonistes", expliquen des de l'Ajuntament.

L'edició d'enguany va comptar amb un nou mestre de cerimònies: el periodista Carles Couso, qui va anar desvetllant els guardonats a qui s'anava lliurant els diferents reconeixements.En total es van lliurar 37 premis en forma de trofeus, dividits en diferents categories. Primer, els esportistes triats per les pròpies entitats esportives perquè se'ls atorgui el premi. En aquesta primera categoria es van lliurar un total de 27 trofeus: 14 en individuals, i 13 per a equips. Després, es van entregar diversos Reconeixements Especials, escollits per l'Ajuntament de Blanes.

En aquesta categoria se'n van lliurar sis: a Juan Domingo Martínez (treballador del Departament d'Esports jubilat); Ignasi Gironès Pujades (triatleta); Pau Martín (crosffit); Maria Olalla (halterofília); Kendall Martín (bàsquet) i Montserrat Fernández (petanca).

A partir d'aquesta edició cada any es lliurarà un premi de la Nit de l'Esport als Treballs de Recerca dels alumnes de batxillerat que hagin triat com a temàtica l'esport. Enguany s'ha estrenat en aquesta categoria un reconeixement per a Ainhoa Rodríguez Sala, qui ha elaborat el treball 'Cap a un esport inclusiu', on tracten les qüestions dels rols de gènere en l'esport.

Per tercer any consecutiu, la cerimònia va comptar amb el seguiment de TV La Selva, que properament oferirà una emissió íntegra de la gala esportiva en diferit a través del canal 46 de la TDT, la televisió convencional. El seguiment amb la càmera de tots els i les esportistes que pujaven dalt l'escenari per rebre els seus guardons es podia seguir a les dues pantalles situades a cada costat de l'escenari.

L'acte va ser encapçalat per l'alcalde de Blanes, Jordi Hernández i la regidora d'Esports, Mònica Rabassa, que es van encarregar de donar la benvinguda amb els parlaments inicials. També van assistir-hi el president del Consell Comarcal de la Selva, Martí Pujals; regidores i regidors de l'Ajuntament de Blanes; tècnic del Consell d'Esports de la Selva; i altres representants relacionats amb l'esdeveniment.

Valors esportius

L'any passat, durant la Nit de l'Esport, es van desvetllar quins valors esportius havien triat les entitats blanenques d'entre les 14 propostes que se'ls va fer. Van escollir-ne quatre: Companyonia, Esforç, Respecte i Igualtat. Aquest 2024 s'ha volgut afegir un grau qualitatiu més, i es va demanar a les entitats que fessin propostes d'esportistes que encarnessin aquests valors.

Sis entitats van nominar sengles esportistes individuals o equips que encarnaven la Companyonia; quinze entitats van fer propostes pel valor de l'Esforç; i quatre pel Respecte. Cap ni una entitat va presentar candidats o candidates pel quart valor: Igualtat. Una comissió tècnica formada per caps de diversos departaments de l'Ajuntament de Blanes (Promoció de la Ciutat, Participació Ciutadana i Joventut, Acció Social), així com un tècnic del Consell Esportiu de la Selva i l'esportista Xavi Marina, es van encarregar de destriar els guanyadors i guanyadores.

La cerimònia de la 6a Nit de l'Esport es va cloure amb una fotografia gegantina amb tots els premiats i premiades. Abans, l'alcalde de Blanes i les autoritats van fer el primer simbòlic tall del pastís confeccionat especialment per a la ocasió pel reconegut esportista i pastisser Xavi Marina, de Pastisseria Marina, qui també va ajudar a fer el primer tall. "Una altra col·laboració especial ha estat la del fotògraf blanenc Aitor Roger, qui ha tingut cura d'aquesta feina en les set edicions que ha tingut fins ara l'esdeveniment, així com el suport del Consell Comarcal de la Selva, de la Diputació de Girona, de TV la Selva i Tallers Ridaura", van destacar des del consistori.